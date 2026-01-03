En imágenes: así se festejó en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana en Argentina protagonizó este sábado 3 de enero una masiva concentración en el Obelisco de Buenos Aires para celebrar la detención de Nicolás Maduro en un fulminante operativo militar de Estados Unidos.

La movilización comenzó en las primeras horas de la mañana, luego de que el gobierno de Estados Unidos confirmara la captura del dirigente y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Venezolanos celebraron en el Obelisco la detención de Nicolás Maduro. (Clarín / Marcelo Carroll).

EE.UU. capturó a Nicolás Maduro: impacto y festejos de la comunidad venezolana en Argentina. (X)

Los manifestantes expresaron su alivio tras años de residencia fuera de su país de origen. Entre los testimonios recogidos en la jornada, ciudadanos venezolanos relataron que este suceso representa la esperanza de un pronto regreso para reencontrarse con sus familiares.

“Contento por lo que pasó, ahora hay mucha incertidumbre, no se conoce bien la situación porque hay mucha censura”, señaló un joven que se encuentra festejando en el Obelisco.

El impacto de la noticia no solo se limitó a la Capital Federal, sino que generó repercusiones en las principales ciudades del país, donde la comunidad venezolana, incluyendo la numerosa diáspora en Córdoba, se mantuvo en alerta ante los cambios en la cúpula del poder chavista.

Venezolanos en Córdoba se reunieron en Plaza España para festejar la detención de Nicolás Maduro. (Jorge Peñaranda / La Voz)

Ante la magnitud de la convocatoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó la seguridad en la zona del microcentro. Como gesto institucional hacia la comunidad migrante, las autoridades dispusieron la iluminación del Obelisco y del Puente de la Mujer con los colores amarillo, azul y rojo, de la bandera venezolana.

Venezolanos residentes de Argentina, se reunieron en el Obelisco tras la detención de Maduro.

MOVILIZACIONES EN RECHAZO A ESTADOS UNIDOS

Organizaciones de izquierda marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos en el barrio de Palermo. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Frente de Izquierda (FIT) encabezaron la protesta bajo la consigna “Fuera Yanquis de Venezuela”.

Movilización ante la embajada norteamericana para rechazar el intervención militar norteamericana en Venezuela, los bombardeos y el secuestro de Maduro. (Néstor Pitrola)

Movilización ante la embajada norteamericana para rechazar el intervención militar norteamericana en Venezuela, los bombardeos y el secuestro de Maduro.

Voceros de estas agrupaciones señalaron que, si bien no defienden la gestión de Maduro, rechazan categóricamente la intervención militar directa en el continente. Este sector exigió la liberación del mandatario y su esposa, denunciando el operativo como un “atropello”.