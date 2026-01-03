Comunidad venezolana en Córdoba festejó la captura de Nicolás Maduro: “Histórico”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de enero la captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela. El mundo se pronunció al respecto y parte de la comunidad venezolana en Córdoba celebró el hecho. Desde las 18 se dieron cita en Plaza España, a celebrar por lo que consideraron un “día histórico”.

Venezolanos en Córdoba se reunieron en Plaza España para festejar la detención de Nicolás Maduro. (Jorge Peñaranda / La Voz)

Comunidad venezolana en Córdoba celebra la captura de Nicolás Maduro

La Asociación Civil Venezolanos en Córdoba calificó este día como uno “histórico”. “Hoy nos unimos como una sola voz en la Plaza España de la ciudad de Córdoba, para alzar nuestro clamor por la libertad de nuestra amada Venezuela", expresó la entidad en un comunicado.

El encuentro está previsto a partir de las 18 de este sábado 3 de enero. “Nos reunimos para levantar nuestra voz, orar y decirle al mundo que los venezolanos hemos decidido ser libres”, ponderó.