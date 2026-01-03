La caída de Nicolás Maduro: quién es Cilia Flores, la “primera combatiente” del chavismo

Tras el ataque de Estados Unidos a Caracas, capital venezolana, y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, el matrimonio fue trasladado a Nueva York, donde serán juzgados por narcotráfico. Mientras que Donald Trump anunció que asumirá el control del gobierno en Venezuela, a la espera de una transición ordenada.

Flores, esposa de Maduro, no se hace llamar “primera dama”, sino que en el oficialismo es conocida como la “primera combatiente”. Esta definición simbólica buscaba diferenciarse de lo que el chavismo consideraba una figura elitista.

Con más de dos décadas de trayectoria institucional, fue diputada, presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general de la República antes de convertirse en esposa del mandatario.

LA LLEGADA AL PODER DE LA ESPOSA DE MADURO

Nacida en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, y criada en barrios del oeste de Caracas, Cilia Flores se graduó como abogada con especialización en derecho laboral y penal.

Su vínculo con el chavismo comenzó tras el intento de golpe de Estado de 1992, cuando integró el equipo legal que defendió a Hugo Chávez y a otros militares detenidos.

En ese contexto conoció a Nicolás Maduro, entonces militante sindical y colaborador del movimiento bolivariano. Desde entonces, ambos compartieron militancia política y vida personal, aunque recién formalizaron su matrimonio en julio de 2013, meses después de la muerte de Chávez y de la ajustada victoria electoral de Maduro.

Fue electa diputada por primera vez en el año 2000 y reelecta en 2005. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, cargo desde el cual sucedió al propio Maduro, designado ese año canciller por Chávez.

Durante su gestión parlamentaria enfrentó críticas por decisiones que limitaron el acceso de la prensa al recinto y por denuncias de nepotismo, que ella siempre negó.

En 2012, Chávez la nombró procuradora general de la República, uno de los cargos jurídicos más relevantes del Estado. Actualmente, Flores es diputada de la Asamblea Nacional y forma parte de la conducción política del oficialismo, aunque con escasas apariciones públicas.

SANCIONES Y CAUSAS JUDICIALES DE LA ESPOSA DE MADURO

El nombre de Flores quedó asociado a uno de los casos más resonantes del chavismo en 2015, cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos y luego condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Ambos fueron liberados en 2022 en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.

En 2018, Canadá y Estados Unidos impusieron sanciones financieras contra Flores, al considerar que integraba el círculo íntimo que sostenía al gobierno de Maduro. En ese momento, el mandatario denunció una persecución política y afirmó que el “único delito” de su esposa era ser la primera dama.