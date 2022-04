El Frente de Todos se muestra una vez más dividido. El Día del Trabajador vuelve a poner al rojo vivo la interna y Máximo Kirchner decide arrancar la conmemoración 24 horas antes. En el día de hoy, encabezará un acto con la rama sindical del Partido Justicialista.

Por su parte, los movimientos sociales cercanos a Alberto Fernández decidieron mostrar su fuerza en la calle el domingo 1º de mayo.

Visita. Máximo Kirchner, junto a Eduardo de Pedro, estuvieron este miércoles en Comodoro Rivadavia.

Hay temor en el Gobierno por las palabras del hijo de la vicepresidenta, que dará un discurso hoy en el predio del sindicato de Luz y Fuerza, en la ciudad de Baradero.

El cristinismo pide en este momento la cabeza del ministro de Economía, Martín Guzmán, sin delinear mayores precisiones sobre el rumbo alternativo que debería tomar el gobierno frente a la crisis económica en la que se encuentra el país.

La respuesta del Presidente, Alberto Fernández, fue respaldar al ministro en sus últimos actos públicos, aunque sin mencionarlo expresamente y refiriéndose más bien a los supuestos buenos resultados de sus políticas.

¿Qué movilizaciones habrá el 1º de Mayo?

Feria. Las organizaciones de la Ctep ayer en la peatonal. (Movimiento Evita)

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la cual es parte el Movimiento Evita, planea para este domingo una “megamarcha” en el centro porteño.

Las consignas centrales serán la creación de “trabajo genuino”; la aprobación en el Congreso de una serie de leyes relacionados con la economía popular; y también darán un apoyo al proyecto de “renta inesperada”.

Será una demostración de fuerza dentro del oficialismo, ya que estos sectores respaldan el plan de Alberto Fernández.

“La marcha no es contra nadie. Obviamente, escuchamos las críticas a Guzmán, a Alberto, a los movimientos sociales. No las compartimos en absoluto, pero nosotros no vamos a los medios a confrontar. Nosotros estamos trabajando”, señala un importante dirigente que participará de la movilización de este domingo.

Influencia. El Movimiento Evita es la organización piquetera más grande del país. Entre el viernes y el sábado, realizó un congreso en Córdoba.

¿Qué hará la CGT el 1º de Mayo?

La Central General de los Trabajadores prefiere manejarse con cautela en medio de la interna del gobierno. Si bien suelen movilizarse en las fechas “laborales”, esta vez su cúpula consideró que “las condiciones no estaban dadas”.

Solo emitieron un comunicado respaldando el proyecto anunciado por el Ejecutivo de la “renga inesperada” y advirtieron sobre los efectos de la inflación.

“Los ingresos de emergencia para los sectores informales y los aumentos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de planes sociales dispuestos por el gobierno, generan un alivio transitorio”, agradecieron.