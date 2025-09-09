Quién sería el novio de Nahir Galarza con quien podrá tener visitas conyugales: viajó desde Madrid y le envió a la cárcel un ramo de rosas rojas

Nahir Galarza cumple prisión perpetua desde 2018 tras el asesinato de quien era su novio, Fernando Pastorizzo. En los últimos días, su abogado hizo varios pedidos a la Justicia para mejorar las condiciones de Nahir, uno de ellos tenía que ver con poder tener celular y redes sociales, el otro con su pareja.

La medida fue confirmada por el abogado defensor de Galarza, Augusto Lafferriere, quien presentó la solicitud. La jueza Elena Margarita Vicari resolvió que no existen impedimentos para que la joven pueda mantener encuentros con su pareja, identificada con las iniciales M. A., en los días y horarios previstos por el establecimiento penitenciario.

Nahir Galarza y una denuncia impactante: "Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá"

La autorización judicial se fundamenta en la garantía “del derecho a la privacidad, intimidad y libre vinculación entre personas”, amparada por el artículo 19 de la Constitución Nacional y los artículos 158 y siguientes de la Ley 24.660.

Se cree que Nahir está en pareja desde 2022, cuando el día de su cumpleaños, además de recibir la visita de su mamá Yamina y su hermano Aaron, le llegó un ramo de 24 (su edad en aquel momento) rosas rojas de quien sería su pareja. Aunque desde el entorno evitaron dar detalles, Infobae reveló de quién se trató.

Quién es el novio de Nahir Galarza

“Es un muchacho enamorado de Nahir que la visita hace años, incluso antes de que la detuvieran. Venía de Madrid hasta que en enero de este año decidió quedarse por ella”, dijo un allegado. Y aclaró: “Es enamorado, no es un novio”.

En la cárcel, Nahir Galarza ya se muestra con su nuevo "enamorado" (Gentileza / Infobae)

En las fotos divulgadas se la ve a Galarza muy feliz con él. Por el momento no trascendió su nombre y sería el mismo que ahora podría visitarla, pero esto no está confirmado.

En 2031, cuando cumpla la mitad de su condena, podrá solicitar salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales.

El otro novio de Nahir Galarza en la cárcel

A pesar de que se mostraban a través de las redes sociales muy enamorados, la historia de amor entre Nahir Galarza y Matías Caudana terminó. Fue en julio de 2021 que oficializaron su relación, la cual duró apenas unos meses.

Matías Caudana y Nahir Galarza. El joven compartió un tierno posteo en redes sociales. (Facebook)

Los jóvenes se habían conocido en la cárcel, donde Caudana había ido a visitar a su abuela, detenida por una causa de narcotráfico. Sin embargo, él también había pasado por esa instancia junto a su padre, Gonzalo Caudana, quien fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de activos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, el 3 de julio de 2018, Galarza fue considerada por unanimidad culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo de pareja” y condenada a prisión perpetua. En el penal donde cumple su condena, estudia psicología (está próxima a graduarse), escribe poemas, dibuja y lee libros de mitología griega y de ficción.