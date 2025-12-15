Quién era el hombre que se tiró del Palacio Libertad tras ser encontrado sacando fotos de niñas en un vestuario

Una gala musical de fin de año en el Palacio Libertad terminó envuelta en conmoción tras un grave episodio ocurrido en los camarines del Auditorio Nacional, luego de una función que había sido anunciada como una celebración abierta y familiar.

El viernes por la noche, la sala estuvo colmada por un público expectante que asistió a Navidades del mundo, un programa especial que reunió al Coro Polifónico Nacional, al Coro Nacional de Niños y a la Escuela de Formación Nacional en Danza para niños y adolescentes. La propuesta, de entrada gratuita, se desarrolló con normalidad y concluyó entre aplausos, como tantas otras actividades culturales habituales en el edificio.

Un empleado del Palacio Libertad espiaba a menores en camarines, lo descubrieron, se tiró por la ventana y murió

Cómo encontraron al hombre

Una vez finalizada la función, la situación dio un giro dramático. Mientras los integrantes de los elencos regresaban a los camarines, en uno de los vestuarios utilizados por alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza (todas menores de 14 años) una madre advirtió que un hombre estaba registrando con su celular el momento en que las chicas se cambiaban.

La denuncia fue inmediata. A la madre se sumó un profesor y luego las propias bailarinas, que increparon al hombre para que mostrara el contenido de su teléfono. La escena derivó en un pedido de auxilio al personal del Palacio Libertad, que recibió el alerta como un “incidente de seguridad en el sector de camarines” y acudió rápidamente al lugar.

Cuando los agentes intentaron apartarlo y solicitaron que entregara el celular, el hombre aprovechó una ventana abierta y se arrojó desde el segundo piso, ante la mirada de padres y autoridades. Fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME, bajo custodia policial, a un hospital, donde permaneció con heridas graves hasta que falleció el sábado por la mañana.

Quién era el hombre

Fuentes del caso identificaron al hombre como José Antonio Fernández, de 37 años, técnico en archivo musical del Coro Polifónico Nacional y empleado de la Dirección Nacional de Elencos Estables. Vivía en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y registros oficiales indican que integraba el organismo desde al menos 2018.

Según informaron fuentes de la investigación, los testimonios de los presentes y las cámaras de seguridad del edificio respaldan la secuencia de los hechos. Tras el episodio, las bailarinas fueron asistidas y se confirmó que todas se encuentran fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, conducida por la fiscal Cecilia Incardona. Si bien la muerte del acusado impide avanzar con imputaciones penales, el celular fue secuestrado para peritajes y se solicitó la declaración de los padres que realizaron la denuncia.