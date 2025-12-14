Un empleado del Palacio Libertad espiaba a menores en camarines, lo descubrieron, se tiró por la ventana y murió

Un empleado de Elencos Estables de la Nación en el Palacio Libertad fue sorprendido dentro de los camarines donde se cambiaban niñas de la Escuela de Formación Nacional en Danzas mientras participaban de una gala navideña. El hombre fue increpado por los padres, se tiró por una ventana del edificio y murió.

El hecho fue el viernes pasado en el evento “Navidades del mundo” en la Sala Auditorio Nacional, en la que también participaba el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños.

Un empleado del Palacio Libertad grabó a las bailarinas en los camarines, lo descubrieron y se tiró por una ventana

Según los datos que revelaron fuentes policiales, el personal de seguridad recibió una alerta por la presencia de un hombre en los camarines de las bailarinas menores de edad. Las acusaciones señalaron que el empleado habría estado filmando a las chicas mientras se cambiaban.

Un empleado del Palacio Libertad grabó a las bailarinas en los camarines, lo descubrieron y se tiró por una ventana

Al enterarse de la situación, los padres de las menores, lo increparon y acusaron de grabar a sus hijas. La situación se volvió tensa e intervino el personal de seguridad del lugar.

Evacuaron al hombre de los vestuarios y lo trasladaron a otro lugar del edificio. En ese momento, el hombre sufrió una crisis de nervios, y cayó desde una ventana interna del segundo piso que da a la calle Bouchard.

El hombre fue capturado por el personal de seguridad y asistido por el SAME. Lo trasladaron con custodia policial a un hospital, allí llegó consciente, pero con heridas graves. El sábado por la mañana murió.

En cuanto a las menores de edad, fueron asistidas y según revelaron, están fuera de peligro. Tras el hecho, se suspendieron las actividades en el Palacio Libertad.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, entre las pruebas se encuentra el celular que habría usado el acusado para grabar a las bailarinas en los camarines.