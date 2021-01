En uno de los contextos más sensibles por la suba de casos en el país, las posibles restricciones futuras y la aparente presencia de la “segunda ola” del virus, en algunos lugares públicos y privados no se respeta ningún protocolo.

Así ocurrió en el boliche de Carlos Paz Khalama esta madrugada del jueves, mientras se realizaba un espectáculo de cuarteto de la banda Q’ Lokura. Ante la falta de respeto de las medidas de prevención, como el distanciamiento, uso de tapabocas, entre otras, tuvieron que intervenir la policía y agentes de Seguridad Urbana.

El baile se desarrolló ante un público que no respetó los protocolos básicos. El Doce

Según informaron a El Doce testigos que estuvieron presentes, “estaba todo muy descontrolado” a pesar que los artistas pidieron en numerosas ocasiones que la gente respete las medidas de prevención. El recital logró completarse casi en su totalidad, hasta que procedieron a desalojar al público y luego clausurar el establecimiento.

Roberto Giménez, Director de Seguridad VCP, dialogó con Arriba Córdoba y dijo: ”en los recorridos que hacemos por los locales constatamos que dentro del local no se cumplían con las medidas sanitarias, no había distanciamiento ni utilización de barbijo, había gente parada, que en ningún caso puede haber”. ”Había una gran cantidad de gente en la puerta y en el sector vereda para ingresar al local. Ante esto se procedió a la clausura y el desalojo. Si bien habían puesto sillas, las filas no cumplían con el distanciamiento. La mayoría de la gente estaba sin barbijo, no cumplía con las medidas vigentes para estos eventos”, concluyó el funcionario.