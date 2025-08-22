¿Mintió? Las declaraciones de los testigos que contradicen la versión de Cristian Graf sobre el caso de Diego Fernández Lima

Cristian Graf, señalado en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, ratificó este jueves su inocencia y aseguró desconocer cómo llegaron los restos del joven (desaparecido en 1984) al patio de su vivienda en el barrio porteño de Coghlan.

En una entrevista televisiva con TN, Graf desligó a su familia del hecho y se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque algunas de sus declaraciones contrastan con lo dicho por testigos ante la Fiscalía.

Las declaraciones que contradicen a Graf

Graf , excompañero de colegio de Fernández Lima , contó que fueron albañiles que trabajaban en su casa quienes hallaron los huesos durante excavaciones en la medianera. “Entiendo el señalamiento, pero hay que entender que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina. No sabemos cómo llegó ahí”, expresó.

Cristian Graf negó además haber tenido amistad con la víctima: “No éramos amigos, no teníamos contacto. Compartimos un año en la ENET Nº36, nada más. Después yo me cambié de colegio”.

Incluso, Graf rechazó las versiones sobre una supuesta conexión a través de motos: “Nunca arreglé motos, no tuve carnet ni me gustaron”.

Todos estos detalles llegaron a la causa a través de declaraciones de más de 30 testigos por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, entre los que se encuentran amigos y familiares de Diego, excompañeros de la escuela y los albañiles que trabajaron en la propiedad ubicada en Avenida Congreso, incluyendo al encargado de Seguridad e Higiene de la obra.

Cristian Graf en diálogo exclusivo con TN.

Mientras algunos excompañeros señalaron que Graf y Fernández Lima tenían relación en la secundaria, el acusado insiste en que jamás fueron cercanos: “Me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, pero es raro”.

La situación judicial de Cristian Graf

El caso, que investiga un posible encubrimiento agravado y supresión de evidencia, quedó en suspenso esta semana cuando el juez Alejandro Litvack rechazó el pedido del fiscal Martín López Perrando de convocar a Graf a indagatoria. El magistrado pidió al fiscal que readecue su hipótesis para evitar futuras nulidades.

Desde el hallazgo del 20 de mayo pasado (cuando se encontraron 150 huesos humanos en el terreno) ya declararon más de 30 testigos, incluidos excompañeros de Fernández Lima, amigos, familiares y los albañiles que realizaron la obra.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó en julio que los restos correspondían a Fernández Lima, desaparecido a los 16 años en 1984. El caso recobró repercusión mediática por el lugar del hallazgo: un chalet lindero a la casa donde vivió el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.