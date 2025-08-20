El juez Alejandro Litvack rechazó el pedido del fiscal Martín López Perrando para indagar a Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima, el joven desaparecido en 1984 y cuyo cuerpo fue hallado recientemente en el jardín de la casa de Graf, en el barrio porteño de Coghlan.

La noticia, que generó sorpresa y dolor en la familia de la víctima tras 41 años de búsqueda de justicia, fue confirmada por el periodista Pampa Mónaco, quien explicó que la resolución no es definitiva, aunque por el momento deja sin efecto la posibilidad de que Graf sea interrogado formalmente.

Según trascendió, el juez argumentó que aún no existe una “concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado”. De esta manera, a pesar de que el fiscal había presentado lo que consideraba “pruebas sustanciosas”, Litvack optó por esperar para evitar futuros planteos de nulidad en caso de que el proceso avance hacia un juicio.

En C5N también hablaron del caso y señalaron que sería por un tema de una palabra que usó la fiscalía.

La postura de la Fiscalía

En el escrito, el fiscal Martín López Perrando advirtió que una acusación sin los fundamentos adecuados podría no solo afectar el derecho a la defensa de Graf, sino también entorpecer la posibilidad de sostener una imputación sólida en instancias posteriores.

El juez Litvack, en este sentido, apeló al “principio de congruencia”: la necesidad de que la acusación inicial coincida con los cargos que eventualmente se sostendrán en el juicio. De no cumplirse esta condición, existe el riesgo de que una eventual condena pueda ser anulada por planteos de la defensa.

Por ahora, la investigación continuará a cargo de la Fiscalía, mientras la familia de Diego Fernández Lima espera que, tras más de cuatro décadas, el caso logre finalmente una resolución en la Justicia.