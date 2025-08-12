Quién es Adrián Farías, el excompañero de Diego y Cristian Graf que asegura que la víctima intentó abusar de él

La investigación por el misterioso crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron en una vivienda del barrio porteño de Coghlan (al lado de la casa de Gustavo Cerati), sumó en las últimas horas un testimonio inesperado.

Adrián Farías, quien se presentó en televisión como excompañero de colegio de la víctima y del principal sospechoso, Cristian Graf, aseguró que el joven fallecido había intentado abusar de él cuando ambos cursaban en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

Farías trabaja como camarógrafo del canal. Su aparición en la televisión generó un fuerte debate en redes sociales, donde algunos usuarios lo señalaron de haber dado declaraciones como testigo de la muerte de Santiago Maldonado.

El relato de Adrián Farias sobre Diego

“Tenía 14 años y él un año más. Ya estaba en el baño durante un recreo y se quiso aprovechar de mí. No sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”, relató Farías en una entrevista con América TV.

El hombre describió a Fernández Lima como “bastante problemático”, mientras que de Graf dijo que era “tranquilo, de bajo perfil” y que lo apodaban El jirafa. “No se metía en líos”, añadió.

Farías contó que vivía en Villa Urquiza cuando ingresó a la escuela y que dos años después sus padres lo cambiaron de institución por considerar que el ambiente era “conflictivo”.

En sus redes sociales, el entrevistado se presenta como realizador y productor audiovisual, con trabajos para América TV y LN+. Nacido en Dean Funes, Córdoba, en 1969, suele compartir publicaciones familiares y recuerdos de su infancia. Hasta el momento, no fue convocado a declarar por el fiscal Martín López Perrando.

El caso de Diego Fernández Lima

Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Ese día, tras almorzar, pidió a su madre dinero para tomar el colectivo y dijo que iba a visitar a un amigo. La última vez que fue visto estaba en la esquina de Monroe y Naón. Su cuerpo apareció décadas después, en el marco de una investigación que tiene a Cristian Graf como principal sospechoso.