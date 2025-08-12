La muerte de Diego Fernández, ocurrida a metros de la casa que perteneció a Gustavo Cerati, sigue rodeada de misterio. El caso, con tintes dignos de una serie de plataforma, suma nuevos capítulos y pistas que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

En las últimas horas, además de la participación de un amigo, se señaló que varios integrantes de la familia podrían estar implicados, lo que amplió la lista de sospechosos.

el momento en el que Mercedes Ninci increpa a Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Coghlan

El fiscal Martín López Ferrando, que lleva adelante la causa, investiga la posible vinculación del padre de Cristian Graf, señalado por algunos vecinos como un hombre ermitaño. “Podría estar implicado, pero todo esto es materia de investigación”, remarcaron en el programa Mujeres argentinas.

En esa vivienda, además del amigo y del padre, también estaban presentes la madre y la hermana de Graf, lo que mantiene a todos bajo la lupa de los investigadores.

La pista por la que sospechan del padre de Cristian Graf

Mercedes Ninci, quien logró interceptar a Cristian Graf en la puerta de su domicilio, obtuvo una respuesta que encendió las alarmas y que Nelson Castro repasó en su programa.

“Con vos estuve, ¿vos sos quien asesinaste…?”, se escucha a Mercedes preguntar.

“A mi papá”, parece alcanzar a decir Cristian Graf.

“Por favor, ¿cómo vas a decir eso?”, le reprocha la esposa.

“Bueno, pero el principal sospechoso. Cristian, el principal sospechoso sos vos”, lanza Ninci.

Ante este video que se hizo viral, Nelson Castro hizo un análisis:

“Le voy a pedir al director, ¿podemos volver a escucharlo? Porque hay un detalle que quiero preguntarle, y que lo escuchemos todos con mucha atención”, comenta Nelson Castro, cuando vuelven al piso. ¿Podemos poner otra vez estos treinta segundos al aire? Porque es importante, escuchen todos”, agrega.

“Dice ‘a mi papá’, ¿qué quiso decir?”, pregunta Nelson, intrigado.

“No lo sé, no sé qué quiso decir porque viste que en el momento me agarró re desprevenida. Aparte, lo veo y digo qué tonta que fui, estuve hablando diez minutos y no me di cuenta que era el asesino”, se lamentó Ninci.

“¿Habrá sido un tono preguntale a mi papá, irónicamente?”, intervino Sebastián Domenech.

“Se escuchó muy bien, por eso llama la atención qué te hubiera querido decir”, cerró Nelson.