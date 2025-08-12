El excompañero que acusó a Diego de intento de abuso rompió el silencio sobre su conexión con el caso Santiago Maldonado

Lo que comenzó como una obra para construir un edificio en Coghlan terminó siendo una historia digna de un thriller. Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 41 años, apareció en la casa de quien fue su excompañero de colegio.

La situación ha generado un gran interés por la historia y la posibilidad de que una familia logre conocer qué pasó con ese chico de 16 años que pensaron había sido secuestrado.

Diego, el joven encontrado muerto en la casa lindera a Cerati

A esto se han sumado los comentarios y versiones de sus excompañeros de la época, quienes han hablado de Diego y de Cristian Graf (el excompañero de clase que vive justo en esa casa y sería la última persona en verlo con vida).

Sin embargo, la vuelta de tuerca que tuvo el caso y que si bien no afecta la investigación ha generado cierto impacto fue el testimonio de otro excompañero de ese colegio en Coghlan que aseguró Diego era una especie de bully.

A las pocas horas de su testimonio, en redes sociales se hizo viral una imagen del camarógrafo en otro caso que generó mucha conmoción a nivel nacional: el caso de Santiago Maldonado. En redes apuntaron a que Adrián Farías sería un actor y que ya había dado su versión aquella vez.

Sin embargo, consultado por el diario Perfil, el camarógrafo rompió el silencio y habló sobre su conexión con el caso de Santiago Maldonado.

Qué tiene que ver Adrián Farías con Santiago Maldonado

Según publicó el mencionado medio, Farías señaló que esa captura de pantalla “está sacada de contexto” y es parte de una aparición suya en un programa de Mauro Viale donde estuvo en piso junto a otras personas para presentar el informe que realizó en el caso de Maldonado, que en ese momento de 2017 se hallaba desaparecido.

“Fui enviado por Mauro Viale para esa nota periodística donde grabé el informe. En piso yo estaba presentando la nota con el puestero -Evaristo Jones-, no me estaba haciendo pasar por ningún puestero”, sostuvo Adrián.