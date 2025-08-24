“Me agarran escalofríos”: El hermano de Diego Fernández Lima respondió a Cristian Graf tras su entrevista

El nombre de Cristian Graf, principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández Lima, se ha marcado en la sociedad argentina tras el hallazgo y reconocimiento de los huesos de la víctima en el patio de su casa. Desde que se conoció que había estudiado en el mismo colegio que Diego y sus actitudes al momento de encontrar los restos óseos, las búsquedas sobre él aumentaron en Google, esto se evidencia a través de la herramienta de Google Trends.

Cristian Graf

Si bien el interés del caso ha bajado con el correr de las semanas, el pasado jueves, el sospechoso rompió el silencio en una entrevista con TN, lo que lo llevó a ser interés entre quienes siguen el caso. Sus declaraciones generaron más dudas que certezas y Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, decidió salir a responder.

El hermano de Diego Fernández Lima respondió a Cristian Graf

“No lo había visto, no puedo verlo, me agarran escalofríos. Increíble todo. Me parece que ahí están trabajando bien los abogados, se nota que está llevando muy bien todo”, expresó conmovido Javier.

El hermano de Diego recalcó que no necesita intermediarios para sostener su postura:“Estoy hablando siempre solito con la verdad y con Dios. No necesito ningún abogado atrás. Mi abogado está trabajando en el estudio para todo esto”.

También reveló el dolor que atraviesa su madre tras el crimen:“Hay días que está bien, hay días que llora mucho. Hay días que está callada, sigue sus duelos, no entiende. Quiere justicia como todos. Creo que ya tengo un país que me está acompañando”.

La respuesta a las declaraciones de Graf

Durante la entrevista, María Belén Ludueña le recordó que Cristian Graf dijo no recordar a Diego y que sufría una especie de “amnesia”. Frente a eso, Javier sostuvo:“No lo vi, te juro que no lo vi. No tengo palabras, es raro de explicártelo”.

Además, cuestionó la estrategia de la defensa:“Me parece que están trabajando los abogados, es una coartada, una defensa, que es lógico que el profesional esté haciendo su trabajo”.

Qué dijo Cristian Graf

En su aparición en TN, el principal acusado aseguró que el cuerpo de Diego no estaba en su casa, sino que apareció cuando se realizaban excavaciones para una medianera.

Graf también negó tener vínculos con la víctima:“No lo recuerdo. No vino ni a hacer un trabajo”, declaró.

Por último, le envió un mensaje a la familia Fernández Lima:“Lo lamento mucho por ellos. Me hubiese gustado tener alguna respuesta para que sepan qué pasó. Que hoy no se la puedo dar porque no la tengo, ni la tenemos. Ni nadie en mi entorno”.

Los gestos de Cristian Graf que generaron sospechas

Hugo Lescano, especialista en lenguaje corporal, analizó en Telenoche los gestos de Cristian Graf durante la entrevista.

Elevación de los párpados: Un microsegundo de elevación de los párpados al ser preguntado si quería que se supiera la verdad, un gesto que, según el especialista, denota miedo.

Encogimiento de hombros: Encogerse de hombros al afirmar que le “tiraron un muerto”, un gesto que normalmente significa “no” o “no me importa”, lo que sugiere una contradicción.

Cambio en la frecuencia del parpadeo: Un parpadeo más rápido cuando el cerebro busca recursos para crear una respuesta, en lugar de recordar una.

El especialista concluyó que estos gestos sugieren que Cristian Graf sabría más de lo que dice y que no está revelando toda la verdad.