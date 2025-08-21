Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados en una vivienda de Coghlan donde años atrás vivió el músico Gustavo Cerati, habló por primera vez desde el descubrimiento.

Cristian Graf negó el asesinato de Diego

En una entrevista con TN, Graf se desligó del hecho y aseguró desconocer cómo llegó el cuerpo al lugar. “Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, afirmó, insistiendo en que nunca pensó que sus padres hayan cometido el crimen, haciendo referencia a la hipótesis de que el asesino fue su padre. Además, subrayó que quienes lo conocen tampoco van a dudar de él.

Qué dijo Cristian Graf sobre su relación con Diego

Graf explicó que no mantenía relación con Fernández Lima. “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio. Diego nunca vino a mi casa, jamás. Ni a hacer un trabajo, nada”, señaló.

También comentó que tenía “otro círculo de amigos” y que no recordaba cómo era ni el momento de la desaparición de Fernández Lima.

Sobre los huesos que encontraron en la casa en Coghlan

El sospechoso se definió como “un protagonista que están implicando en una causa que no es suya” y relató cómo vivió el hallazgo de los restos en su vivienda. “Yo estaba trabajando, me llama mi hermana y me dice ‘no sabes lo que pasó’. Me llama por teléfono, me tocó el timbre el arquitecto que encontró huesos humanos, qué sé yo. Entonces mi hermana dice ‘bueno, llama a la policía’, le dice al arquitecto”, contó.

Diego, el joven encontrado muerto en la casa lindera a Cerati

Graf detalló que su reacción fue acercarse al lugar tras el llamado, aunque no pudo ingresar debido al perímetro policial. “Después de ahí yo vine de trabajar, ya eran casi cuatro menos cuarto por ahí más o menos, y después vi todos los policías y todas esas cosas. Quise ir a ver dónde era justamente que habían encontrado los huesos, pero no nos dejaron pasar”, relató.

En la entrevista, Graf también sugirió que los restos pudieron haber sido ubicados intencionalmente en el terreno de su casa, que según su versión pertenecía anteriormente a un vecino. “No es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo ahí”, afirmó.

El caso continúa bajo investigación, mientras Graf mantiene su versión de inocencia y se distancia de cualquier vínculo con la víctima.