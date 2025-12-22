Mataron a puñaladas a una madre y su hija en San Luis: la principal hipótesis que se maneja

Un doble crimen conmueve a la provincia de San Luis. Vanesa Zanni, de 45 años, y a su hija Tatiana, de 13, fueron encontradas muertas en su casa el sábado a la mañana en el barrio San José cuando una vecina llamó al 911 tras no poder contactarse con ellos por días.

El domingo la Policía de San Luis confirmó la detención de un hombre y una mujer mayores de edad que son acusados de matar a puñaladas a la madre y su hija adolescente en su domicilio. En un trabajo en conjunto con otras fuerzas policiales del país, fueron capturados en La Pampa sobre la ruta nacional N° 188 en las inmediaciones de la localidad de Quequetrén.

La mujer asesinada junto a su hija en San Luis

Por medio de una investigación se llegó a que Axel Emiliano Crisito de 25 y Daiana Macarena Peralta de 21 años, son los presuntos autores del doble homicidio, ya que habrían convivido con las víctimas. La Policía emitió un pedido de captura y reveló que ambos tienen retraso madurativo y estaban indocumentados.

La hipótesis del doble asesinato en San Luis

La principal conjetura es que Crisito apuñaló a Zanni y a Tatiana por una discusión con un cuchillo de un solo fino y de aproximadamente 25 centímetros.

Los acusados por el doble crimen en San Luis

Según los investigadores, se cree que primero atacó a la adolescente y después a la madre que dormía en su habitación. Tatiana tenía al menos siete u ocho puñaladas en el estómago. Mientras que Vanesa tenía dos o tres heridas en la espalda y fue encontrada boca abajo.

Tras el doble crimen, Crisito dejó el arma homicida en el lugar, su documento y el de Daiana, su pareja. Por lo que se cree que no fue planificado y escaparon de forma desesperada.

Crisito tiene aproximadamente 25 años y solía frecuentar la casa de las víctimas. En la misma casa vivía su novia, Dayana, de 21 años.

Zanni, la mujer víctima, participaba del programa provincial “Familias Solidarias”, el cual trata de dar hospedaje a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Dayana tiene retraso madurativo y Zanni había asumido su tutela. La convivencia presentaba rispideces porque la mujer no estaba de acuerdo con que Crisito se quedara a dormir y visitara la casa con frecuencia.

Se cree que es el principal motivo del sangriento desenlace.

Tras la detención, esperan la decisión de la Justicia para ser trasladados a San Luis. La fiscal, a cargo del caso, pidió la apertura de los tres teléfonos celulares secuestrados en la casa donde murieron las víctimas.