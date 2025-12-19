Los estremecedores dibujos que hizo Joaquín Ruffo de 8 años antes de ser asesinado por su padre

Caras tristes, consignas simples y una frase que hoy duele. En una tarea escolar realizada pocos días antes de su asesinato, Joaquín Ruffo, el nene de 8 años que murió a manos de su padre en Lomas de Zamora, dejó por escrito lo que no pudo decir en voz alta: en su casa sentía miedo.

El ejercicio proponía completar expresiones faciales y asociarlas a emociones según distintos ámbitos. Joaquín escribió con letra prolija:

“Colegio: tranquilo y cansancio”

“Casa: miedo”

La hoja fue corregida por la docente, con marcas en verde y un “súper” destacado. Nadie interpretó ese mensaje como una señal de alarma.

"Miedo" escribió en su cuaderno.

“Fui a hablar al colegio y me ignoraron”, denunció la mamá

Natalia Ciak, mamá del chico, aseguró que al día siguiente de ver la tarea fue a la escuela a pedir explicaciones. “Fui a hablar llorando. Como venían las vacaciones de invierno, me ignoraron”, contó en diálogo con TN.

Según relató, pidió hablar con la docente y con la directora, pero nunca recibió respuesta. “Ese era un pedido de ayuda muy claro. Nadie hizo nada”, afirmó.

La acusación de negligencia contra la escuela

El abogado de Natalia, Diego Lugones, sostuvo que existió una falla grave por parte de la institución educativa. “Joaquín daba indicios claros de que tenía miedo en su casa. El colegio debió hacer una denuncia inmediata a la Defensoría del Menor”, explicó.

Natalia y su abogado iniciaron una mediación judicial contra el colegio French de Banfield y anticiparon que en las próximas semanas presentarán una denuncia formal.

“El colegio no se presentó a la mediación. Había reglas que cumplir y no se cumplieron”, remarcó la mujer.

Los dibujos del nene en el colegio.

El dolor que dejó Joaquín en su entorno

A más de cuatro meses del crimen, Natalia habló por primera vez públicamente. “Es cuando salimos del shock y empezamos a enfrentar la realidad”, expresó.

Contó que la ausencia de Joaquín sigue presente en cada gesto cotidiano. “Sus amigos dicen que el aula ahora es aburrida”, relató. Algunos conservan ropa que ella les regaló y piden que no se lave: “Dicen que tiene perfume a Joaco”, y agregó: “Él era luz. Fue un tsunami. Se llevó puestos a muchos”.

Cómo ocurrió el crimen en Lomas de Zamora

Joaquín fue asesinado la mañana del martes 5 de agosto, en su casa de Lomas de Zamora. Vivía con su mamá y su papá, Alejandro Ruffo, quien aprovechó que estaba solo con el nene para asfixiarlo mientras dormía, tapándole la cabeza con una almohada.

La pareja atravesaba un proceso de separación. Según Natalia, el hombre ejercía violencia verbal y mostraba celos por el vínculo madre-hijo.

Ese día, Alejandro simuló una rutina normal: llevó a Natalia a su trabajo y dijo que llevaría a Joaquín al colegio. Nunca lo hizo. Cuando la mujer notó que su hijo no había llegado a la escuela, comenzó a sospechar. Minutos después, regresó a su casa acompañada por la Policía.

La escena fue devastadora: Joaquín estaba muerto en su habitación y su padre había intentado suicidarse. Fue trasladado al Hospital Gandulfo. La causa continúa en investigación y las pericias psiquiátricas serán clave.