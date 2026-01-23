Espanto en San Luis: sus hijos la encontraron muerta en el baño y su familia denuncia un femicidio

Los hijos de Yohana Pamela Escudero la encontraron muerta en el baño de su casa en la ciudad de Villa Mercedes. Desde el lunes 19 de enero, la provincia de San Luis vive un espanto que la familia de la fallecida denuncia como un femicidio.

Espanto en San Luis: sus hijos la encontraron muerta en el baño

El episodio ocurrió cuando un adolescente de 14 años y una nena de 5 ingresaron al sanitario de su vivienda y hallaron a la mujer colgada y sin signos vitales. Inmediatamente, salieron gritando para pedir ayuda en el barrio 100 Viviendas.

San Luis: investigan la muerte de una mujer y su familia acusa a la expareja por violencia de género

La fiscal de Villa Mercedes, Gisela Milstein investigó desde primera instancia un posible suicidio, que rápidamente fue retrucadopor la familia de Escudero. Según su versión, Lucas Gatica, expareja de la mujer con quien estuvo 18 años, la asesinó.

Su familia denuncia un femicidio en San Luis

Los vecinos y el círculo íntimo de Yohana lo acusan de haber amenazado y ejercido violencia de género. En esta línea, denunciaron que los residentes de 100 viviendas registraron golpes y moretones en el cuerpo de Yohana, que según la forense falleció por ahorcamiento.

Además, compartieron un audio de WhatsApp con la presunta voz de Gatica. “No vaya a ser cosa que me dejes a los chicos solos para irte de joda, si no va a pasar lo que yo te dije… te voy a reventar a palos… Me vas a hacer perder el trabajo. Todo. Pero bueno, dale. Vos ya tenés todo planeado”, expresó, según difundió TN.