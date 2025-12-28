Tragedia en Córdoba: investigan la muerte de una mujer hallada en una pileta

Un hecho trágico ocurrido en las primeras horas de este domingo 28 de diciembre es investigado por la Justicia en la ciudad de Córdoba. Una mujer de 57 años fue encontrada muerta en el interior de una pileta de lona, ubicada en el patio de su vivienda, en barrio Estación Flores, al sur de la capital provincial.

El hallazgo se produjo en un domicilio de la calle Estocolmo al 4400. De acuerdo con las primeras informaciones, fue la hija de la víctima quien advirtió la situación al encontrar a su madre sumergida en el agua y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Investigan la muerte de una mujer hallada en una pileta

Tras el llamado de alerta, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) se hicieron presentes en el lugar para resguardar la escena. Minutos después, personal de un servicio de emergencias médicas constató que la mujer no presentaba signos vitales, confirmando el fallecimiento en el domicilio.

Desde fuentes policiales indicaron que no se detectaron signos evidentes de violencia en una primera observación, aunque aclararon que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados de las pericias correspondientes.