Faltó al trabajo y la encontraron muerta en su casa en Córdoba: condenaron a su hijo y a su exesposo

El jueves 28 de diciembre de 2023, Natalia Rosa Mariani faltó al trabajo, sus compañeras fueron a buscarla y la encontraron muerta dentro de su casa en Villa Nueva. Finalmente, la Justicia de Córdoba condenó a su hijo y a su exesposo como los autores del crimen.

Faltó al trabajo y la encontraron muerta en su casa en Córdoba

Mariani cumplía funciones en una tienda de ropa en Villa María, a pocos kilómetros de la localidad donde residía. No asistió al lugar y esto llamó la atención de sus compañeras, quienes alertaron de lo ocurrido a una vecina de Natalia. La residente de la zona se acercó a la vivienda y la halló sin vida.

Juicio por el femicidio de Natalia Mariani. (La Voz)

Las autoridades ordenaron la detención de Gino Ferrari, su hijo, y Hernán, su exesposo tras el análisis de 30 cámaras y la recolección de testimonios. Según la sentencia, ambos planificaron el crimen “motivados por la codicia y la expectativa de quedarse con la mayor parte de los bienes inmuebles y sumas de dinero provenientes de la herencia que le pertenecía a la víctima”, según detalló la Justicia en su página oficial.

Los condenaron por asesinar a su madre y exesposa en Córdoba

Gino fue encontrado culpable por los delitos de “autor de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por mediar violencia de género en perjuicio de su madre”. En el caso de Hernán, “como partícipe necesario penalmente responsable del delito”. La sentencia impuso la pena de prisión perpetua.

El otro detenido por el crimen en Villa Nueva.

El tribunal dio por probado que la coartada para el crimen fue ideada conjuntamente. La expareja de Natalia llevó a su hijo escondido en la parte trasera de su auto, hasta las inmediaciones de la casa de la víctima.

Con una copia de las llaves que le dio su padre, entró y atacó a su madre con puños que la hicieron caer y desvanecerse en el piso. En ese estado, tomó un cuchillo de cocina y una cuchilla de carnicero y le provocó múltiples heridas, que le causaron la muerte por shock hipovolémico.

Faltó al trabajo y la encontraron muerta en su casa en Córdoba: el motivo del crimen

Posteriormente, Ferrari tomó dinero para simular un robo. Ambos se retiraron hacía una panadería que explotaba Hernán e ingresaron el auto marcha atrás para ocultar el descenso de su hijo del vehículo.

El fallo destacó que el delito se enmarcó en un contexto de femicidio y agregó que la codicia fue principal motor del hecho. “Eliminar a Natalia Rosa Mariani para obtener la mayor parte de los bienes”, ponderó.