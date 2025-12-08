Horror: una mujer convivía con el cadáver de su hija desde hace meses en Córdoba

El pasado sábado a la noche se produjo un terrible descubrimiento en un domicilio de Villa Rumipal, ubicado en el departamento Calamuchita. Alertados por llamados de vecinos, agentes de la Policía llegaron a la vivienda donde entrevistaron a una mujer, ya que preocupaba la falta de noticias de una joven de 22 años que vivía allí. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron el cadáver de la chica.

El cuerpo yacía semivestido, debajo de una cama de una habitación. Los reportes indican que llevaba varios meses en ese estado al momento de la inspección. Algunos vecinos del barrio reportaron, además, la existencia de olores nauseabundos en el sector.

Una mujer vivía con el cadáver de su hija en Córdoba

Tras el hallazgo, la madre de la joven, identificada con las iniciales I. P., de 64 años, fue demorada por orden judicial. La fiscalía de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, dispuso diversas medidas procesales para esclarecer lo acontecido, como la realización de una autopsia al cuerpo para determinar qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, el personal de la policía judicial y los investigadores acordonaron la zona para recabar elementos de prueba. En paralelo a la pesquisa forense, se ordenó efectuar estudios psicológicos a la mujer detenida, ya que voceros del caso señalaron que podría padecer trastornos mentales.

El procedimiento policial ocurrió cerca de las 23 en una casa situada en las calles 5 y 6 del barrio El Torreón, en la localidad de Villa Rumipal. Cuando el personal de seguridad arribó al lugar y preguntó por la joven, su mamá les contestó que se encontraba recostada en su cama.