Desde la Fiscalía de segundo turno de Villa María confirmaron la identidad de la joven encontrada muerta en un descampado en Córdoba. El estremecedor hallazgo ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de enero y ya tiene a una persona detenida como presunta autora del hecho.

La fiscal Silvia Maldonado compartió que el cuerpo hallado a la vuelta de la Universidad Nacional de la ciudad era el de Delfina Aimino. Se trata de una joven de 22 años, quien había salido para conocer a un chico con el que había conectado a través de las redes sociales, según le había relatado a su madre.

La cita virtual se convirtió en una de las primeras muertes del año y sería el primer femicidio de 2026. Un vecino que salió a caminar con su perro encontró el cuerpo de la señorita y llamó al 911 inmediatamente.

Cómo dieron con la identidad de la joven encontrada muerta en un descampado en Córdoba

La Policía llegó para preservar la escena y no pudo identificar a la víctima porque no tenía ninguna documentación en su poder. Pese a todo, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y detectaron en el cuerpo una herida que había sido tratada recientemente en un centro de salud de allí.

Esto, con el cotejo de las huellas dactilares, permitió dar con la identidad de Aimino. Posteriormente, analizaron comunicaciones telefónicas, antenas y cámaras y dieron con la vivienda del joven de 23 años que fue detenido como supuesto autor del hecho, quien quedó imputado bajo el delito de homicidio calificado mediante violencia de género.