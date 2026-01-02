Vía Córdoba / Muerte

Conmoción en Córdoba: visitó a su primo por Año Nuevo y lo encontró sin vida

El sujeto no tuvo novedades de su familiar tras el brindis y se topó con el peor escenario.

Redacción Vía Córdoba
2 de enero de 2026,

La Policía investiga la muerte de un hombre dentro de una casa en la localidad de Villa Quilino, al norte de la provincia de Córdoba. (Gentileza: Agencia Córdoba Turismo).

Un nuevo episodio fatal provocó conmoción en la provincia de Córdoba en las primeras horas de este 2026. Según informó la Policía a través de un comunicado, un hombre visitó a su primo por Año Nuevo y lo encontró sin vida.

Visitó a su primo por Año Nuevo y lo encontró sin vida en Córdoba

El suceso ocurrió en la localidad de Villa Quilino, al norte de la provincia de Córdoba, durante la noche del jueves 1 de enero. Un hombre de 58 años manifestó que había ido a la casa de su familiar de 67, ingresó y lo encontró recostado en la cama de una habitación, sin signos vitales.

Una ambulancia del hospital municipal se presentó en la vivienda y confirmó el deceso. Fuentes que hablaron con El Doce, indicaron que la última vez que vieron con vida al fallecido fue durante la madrugada del 1 de enero.

Había pasado la noche de Año Nuevo en la casa de otro familiar y regresó a su residencia tras el brindis. El Ministerio Público Fiscal (MPF) caratuló el caso como muerte de etiología dudosa e investiga todas las hipótesis, pero estiman que fue un fallecimiento por causas naturales.

