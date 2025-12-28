Estaba desaparecido desde Navidad y lo encontraron muerto en Córdoba: lo que se sabe

La comunidad de Laboulaye atraviesa horas de profundo dolor tras el hallazgo del cuerpo de Franco Carranza, el joven de 29 años que era intensamente buscado desde la víspera de Navidad. El cadáver fue encontrado el sábado en un descampado de una zona rural del sur cordobés.

Un joven estaba desaparecido desde Navidad y lo encontraron muerto

Carranza había sido visto por última vez el miércoles 24 de diciembre, y desde entonces se activó una intensa búsqueda que incluyó a fuerzas policiales, bomberos voluntarios y colaboradores civiles. A lo largo de los días, los rastrillajes se concentraron tanto en distintos puntos del ejido urbano, como en sectores rurales cercanos, en un operativo que fue ampliándose con el correr de las horas.

La desaparición del joven generó una fuerte conmoción en la ciudad. En redes sociales, se multiplicaron las publicaciones para dar con su paradero, mientras que instituciones intermedias, vecinos y allegados acompañaron el reclamo de la familia para que el operativo no se detuviera durante las fiestas.

El joven de 29 años fue encontrado en un descampado.

El cuerpo fue localizado el sábado por la mañana en un sector de descampado, alejado del casco urbano. Tras el hallazgo, personal policial procedió a acordonar la zona para preservar la escena, siguiendo los protocolos habituales en este tipo de casos.

Cómo sigue la investigación de su muerte en Laboulaye

La Justicia de Córdoba tomó intervención inmediata y la causa fue caratulada, de manera preliminar, como “muerte de etiología dudosa”, una figura legal que se utiliza cuando no existe una causa de fallecimiento evidente o cuando las circunstancias del hecho requieren una investigación más profunda.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la presencia de signos de violencia ni indicios concretos que permitan determinar si se trató de un hecho criminal. Desde la fiscalía, se pidió cautela mientras avanzan las pericias técnicas y se recolectan pruebas en el lugar del hallazgo.

El próximo paso en la investigación será la autopsia forense, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa fehaciente de la muerte y el momento aproximado del deceso. Este estudio permitirá a la Justicia contar con elementos objetivos para definir el rumbo de la causa.