Un camionero extranjero alcoholizado despistó y provocó un desastre en Córdoba

Un camionero extranjero alcoholizado despistó el vehículo de gran porte que manejaba y chocó contra un árbol. Consecuentemente, volcó todo el cargamento que trasladaba y provocó un desastre en Córdoba.

Personal de la Policía Caminera recibió una alerta pasado el mediodía del viernes 12 de diciembre por un incidente en el kilómetro 491 de la Ruta Nacional 7. “Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un camión marca Iveco con semirremolque que transportaba cajas de una bebida alcohólica”, indicó el parte matutino de este 13 de diciembre.

“El chofer, un hombre de 48 años de origen brasilero, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 0,38 g/l de alcohol en sangre”, confirmó la fuerza.

Los Bomberos voluntarios de Laboulaye y un servicio de emergencias trabajaron en el lugar. Además, trasladaron a la víctima al hospital Ramón J. Cárcano, donde le diagnosticaron un traumatismo cráneo encefálico con pérdida de conocimiento. Quedó internado en estado estable y se investigan las causas para determinar las circunstancias del siniestro.