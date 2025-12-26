Revelaron la escalofriante forma en la que Grasso habría matado a la joven de 22 años en Córdoba

Carlos Nayi, abogado representante de la familia de Milagros Bastos, reveló la escalofriante forma en la que Horacio Antonio Grasso habría matado a la joven de 22 años en Córdoba. Su cadáver fue encontrado dentro del ropero del expolicía, quien es el principal acusado en el caso investigado como femicidio.

Descubrieron semen de Grasso en el cadáver encontrado en su ropero en Córdoba

El letrado contextualizó que Grasso dio declaración ante la Justicia de la provincia en la víspera de la Navidad. “Dijo no conocer a la mujer”, expresó, en diálogo con El Doce.

Carlos Nayi, abogado de la familia de Bastos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

A su vez, confirmó que la prueba genética determinó que restos de semen encontrados en la ropa interior de Bastos corresponden a Grasso. Posteriormente, enumeró las acciones que derivaron en el fallecimiento.

La escalofriante forma en la que Grasso habría matado a la joven de 22 años en Córdoba

“Se comprobó que entre el 14 y 20 de agosto Grasso y Bastos mantuvieron relaciones sexuales en el departamento de la calle Buenos Aires, el mismo en el que en 255 oportunidades violó la prisión domiciliaria”, repudió.

El 3° B, departamento donde se encontró el cadáver en un placar. (El Doce)

Posteriormente, en base a los estudios practicados a Bastos que le brindaron desde la Policía forense, aseguró que Grasso la asfixió; la envolvió en sábanas, cortinas; y la ató con un cable para luego camuflarla con una pared.

“Había construido de 30 centímetros. La mentira se cayó a pedazos”, arremetió. Cabe aclarar que, la Justicia debe confirmar o negar mediante un juicio si el hombre de 55 años asesinó a la joven de 22.