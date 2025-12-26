El aberrante descubrimiento en el cadáver encontrado en el ropero de Horacio Grasso en Córdoba

La Justicia de la provincia compartió nuevos estudios que se practicaron al cadáver encontrado en el ropero de Horacio Antonio Grasso en Córdoba. Los resultados confirmaron un aberrante descubrimiento en el cuerpo de la joven Milagros Bastos.

Cadáver encontrado en el ropero de Horacio Grasso: el aberrante descubrimiento

Los forenses realizaron un estudio genético en el marco de la causa que investiga el crimen contra la fallecida de 22 años. El hombre de 55, quien cumplía condena de 27 años de prisión desde 2009 por homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de armas, gozaba de libertad condicional.

Horacio Grasso y Roberto Romero fueron condenados en 2009 por la muerte de Facundo Novillo, un niño que recibió un balazo en la cabeza en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. (La Voz / Archivo)

El sujeto es el principal acusado de femicidio en la causa. “Encontraron semen de Grasso en la ropa íntima de la víctima”, dijo Aldo "Lagarto" Guizzardi, en su programa El Show del Lagarto este viernes 26 de diciembre. De este modo, la situación del expolicía se torna aún más complicada. Horas más tarde, Carlos Nayi, abogado de la familia de Bastos, ratificó en vivo en Noticiero Doce la información.

Confirmaron la identidad del cadáver encontrado en un ropero en Córdoba

El cuerpo descubierto dentro del departamento ubicado en la calle Buenos Aires al 300 era de Bastos, una joven de 22 años. Según confirmaron, ella estaba desaparecida y su caso era investigado por la Fiscalía Distrito III Turno III.

Horacio Grasso en el juicio donde fue condenado por el caso de Facundo Novillo.. La Voz archivo

La primera autopsia había arrojado que el cadáver pertenecía a una señora de aproximadamente 30 años. La defunción habría ocurrido hacía 10 meses, según aquel estudio.

La persona fallecida yacía en posición sentada, envuelta en mantas, sujetada con un cable y en avanzado estado de descomposición. Las sospechas se dirigen hacia Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria en la misma propiedad donde se encontró el cadáver. Días previos al descubrimiento, fue reubicado en la cárcel de Bouwer debido a reiterados incumplimientos de las condiciones de su arresto.

Distintos residentes del edificio describieron que la convivencia con el hombre era difícil. Incluso, una vecina aseguró haber escuchado gritos desesperados de una mujer el 11 de febrero de este año. “Ahora nos preguntamos si no era ella, o si había otra mujer”, expresó.