“Queremos sepultarla”: el dolor de la madre de la joven encontrada en el ropero de Grasso en Córdoba

Este domingo 14 de septiembre se cumplen dos meses de la identificación del cuerpo encontrado en el ropero de Horacio Antonio Grasso. En este contexto, Mauricia, la madre de corazón de Milagros Bastos, la joven hallada sin vida, pidió que le devuelvan el cuerpo de su hija para poder despedirla.

El dolor de la madre de la joven encontrada en el ropero de Grasso en Córdoba

“Estamos a la espera de que nos den los restos de Milagros así podemos sepultarla", expresó, en diálogo con El Doce, la mujer que la arropó cuando era niña. Explicó que los forenses aún trabajan sobre muestras de ADN para encontrar posibles restos del verdadero asesino.

Milagros Bastos fue encontrada sin vida dentro del ropero de Horacio Grasso en su departamento de Córdoba.

Por otro lado, Mauricia aseguró que Milagros fue una niña “excelente hasta los 12 años”. Luego, comenzó a transitar el camino de las drogas y se rodeó de un círculo social negativo. “Pasamos con ella muchos momentos lindos”, rememoró.

“Queremos que se haga justicia por su muerte, creo que ningún ser humano merece morir de esa forma. Como familia queremos justicia por ella porque es muy triste de la forma en la que terminó”, concluyó.

Identificaron el cadáver encontrado en el ropero de Horacio Grasso en Córdoba

El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado dentro del inmueble ubicado en el tercer piso del edificio radicado en la calle Buenos Aires al 300, pleno Centro de Córdoba.

El 3° B, departamento donde se encontró el cadáver en un placar. (El Doce)

El inquilino del inmueble era Grasso, quien recibió una condena de 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos. Aunque cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, había sido trasladado a la cárcel de Bouwer días antes del descubrimiento por incumplir las condiciones de su arresto.



