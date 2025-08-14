Confirmaron la identidad del cadáver encontrado en el ropero de Horacio Grasso en Córdoba

A poco más de un mes del hallazgo de un cadáver dentro de un ropero en un edificio del centro de Córdoba, donde vivía Horacio Grasso, la Justicia de la provincia confirmó la identidad de la persona fallecida.

El cuerpo descubierto dentro del departamento ubicado en la calle Buenos Aires al 300 era de Milagros Bastos, una mujer de 22 años, notificaron las autoridades este jueves 14 de agosto. Según confirmaron, la joven estaba desaparecida y su caso era investigado por la Fiscalía Distrito III Turno III.

Horacio Grasso en el juicio donde fue condenado por el caso de Facundo Novillo.. La Voz archivo

La primera autopsia había arrojado que el cadáver pertenecía a una señora de aproximadamente 30 años. La defunción habría ocurrido hacía seis meses, según aquel estudio.

La persona fallecida yacía en posición sentada, envuelta en mantas, sujetada con un cable y en avanzado estado de descomposición. Las sospechas se dirigen hacia Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria en la misma propiedad donde se encontró el cadáver. Días previos al descubrimiento, fue reubicado en la cárcel de Bouwer debido a reiterados incumplimientos de las condiciones de su arresto.

Distintos residentes del edificio describieron que la convivencia con el hombre era difícil. Incluso, una vecina aseguró haber escuchado gritos desesperados de una mujer el 11 de febrero de este año. “Ahora nos preguntamos si no era ella, o si había otra mujer”, expresó.