Córdoba: imputaron a los hermanos Grasso por el crimen de la joven de 22 años

El Ministerio Público Fiscal confirmó este jueves que los restos encontrados en un departamento céntrico corresponden a la joven de 22 años, cuya desaparición se investigaba desde agosto de 2024. A raíz de esta identificación, Horacio Grasso y su hermano Javier fueron imputados por su presunta participación en el hecho. El cadáver apareció dentro de un ropero en una propiedad que ocupaba el expolicía.

El inquilino del inmueble era Horacio Antonio Grasso, quien recibió una condena de 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos. Aunque cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, había sido trasladado a la cárcel de Bouwer días antes del descubrimiento por incumplir las condiciones de su arresto.

Imputaron a los hermanos Grasso por asesinato

La confirmación de la identidad se logró mediante el cotejo del ADN de familiares de Milagros con muestras extraídas de los restos, según explicó la fiscal Silvana Fernández. Las pericias preliminares sugieren que el fallecimiento pudo haber ocurrido seis meses antes del hallazgo del cuerpo.

Con esta reciente imputación, la causa judicial ingresa en una fase determinante para establecer cómo y cuándo sucedió el crimen. También se busca determinar la conexión de la víctima con el expolicía y su consanguíneo. La investigación procura reconstruir los últimos movimientos de Milagros y fijar el rol que cada uno de los implicados habría tenido. La fiscalía de Distrito 1, Turno 6, a cargo de José Bringas, definirá los próximos pasos procesales.