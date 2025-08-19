Emitieron una alerta Interpol para capturar a Javier Grasso por el femicidio de Milagros Bastos en Córdoba

Desde la Justicia de la provincia emitieron una alerta roja de Interpol para capturar a Javier Grasso por el femicidio de Milagros Bastos en Córdoba. Se trata del hermano de Horacio, el expolicía que vivía con el cadáver de la joven de 22 años dentro del ropero de su departamento.

Megaoperativo para dar con Javier Grasso por el femicidio de Milagros Bastos en Córdoba

El fiscal José Bringas imputó a Horacio Grasso por el homicidio calificado de Bastos. A su vez, Javier, hermano del expolicía, del delito de “encubrimiento agravado” y las autoridades dispusieron su inmediata detención.

El expolicía Horacio Grasso mató a un nene en el marco de un narco asalto en Córdoba. Su hermano Jorge Grasso cayó en Paraguay por un supuesto robo en un shopping y fue extraditado. (La Voz / Archivo)

La Policía inició un operativo de búsqueda en Córdoba, otras provincias y hasta el extranjero. Esto último ya que el sujeto tiene antecedentes de haber estado en Paraguay, donde robó y cambió de documentación y género.

Luego de haber realizado múltiples allanamientos a lo largo y ancho de la Capital, las autoridades solo dieron con el paradero de su madre. Por ello, compartieron la notificación internacional.