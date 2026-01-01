Investigan en Villa María un presunto femicidio, en el primer día del año

El 2026 comenzó con otra víctima de la violencia de género, en lo que sería el primer femicidio del año en la provincia de Córdoba: el crimen de una mujer en Villa María, investigado por la Fiscalía de segundo turno de esta ciudad.

Hasta el momento la principal hipótesis es que se habría tratado de un femicidio. El cuerpo de la mujer fue hallado a las 9.40 en un descampado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María según informó a La Voz la fiscal a cargo de la causa, Silvia Maldonado.

La fiscal indicó que la mujer aún no pudo ser identificada y que se está trabajando para tratar de dilucidar su nombre para de esta manera avanzar en la investigación.

“El cuerpo fue hallado esta mañana por una persona que caminaba por el lugar junto a su perro y dio aviso a la Policía. Trabajó en el lugar Policía Científica y se ordenó la autopsia del cuerpo”, explicó Maldonado.

PRESUNTO CASO DE FEMICIDIO

La mujer, que podría tener entre 20 y 40 años, presentaba signos de violencia: golpes y lesiones cortantes. Por ello se espera que la autopsia pueda arrojar más datos sobre el contexto en el que ocurrió el crimen.

Por como estaba vestida los investigadores suponen que la víctima venía de festejar el Año Nuevo y analizan las cámaras de las zonas cercanas al hallazgo para determinar posibles sospechosos.

En 2025 se contabilizaron 12 femicidios en la provincia, de Córdoba según el registro que realiza La Voz. Además, hubo otras siete muertes de mujeres en investigación.