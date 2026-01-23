Encontraron muerto en la calle a un hombre de 75 años en Córdoba: lo que se sabe

Un hombre de 75 años fue encontrado muerto en una calle de la provincia de Córdoba. La Policía investiga las causas y condiciones alrededor de un nuevo episodio fatal en el primer mes de este 2026.

Encontraron muerto en la calle a un hombre de 75 años en Córdoba

Fuentes oficiales confirmaron que el suceso ocurrió alrededor de las 20.50 del jueves 22 de enero en Malvinas Argentinas. Tras un llamado que ingresó al 911, un servicio de emergencias asistió a Francisco Bermejo 550.

Allí, constató el deceso del sujeto mayor de edad, “quien se encontraba tendido en la vía pública”, confirmó la Policía en el parte matutino de este viernes 23. “Al parecer, esta persona habría perdido la vida luego de perder el control de su bicicleta”, indicó sobre el hecho que está bajo pericias.