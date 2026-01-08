Vía Córdoba / Río Tercero

Terror en Córdoba: encontraron muerto a un hombre en un silo abandonado

La víctima sería un sujeto que había desaparecido a inicios de 2026.

Redacción Vía Córdoba
8 de enero de 2026,

El predio donde hallaron el cuerpo sin vida en la provincia de Córdoba.

Los Bomberos de la provincia encontraron muerto a un hombre en un silo abandonado. El episodio que provocó terror en la provincia de Córdoba ya es investigado por los forenses de la Policía.

Encontraron muerto a un hombre en un silo abandonado de Córdoba

El descubrimiento ocurrió durante la tarde del miércoles 7 de enero en la ciudad de Río Tercero, a 114 kilómetros al sur de la Capital. Precisamente, dentro de un predio de acopio de granos.

Efectivos de la Departamental y miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios locales extrajeron el cadáver. La fiscal de Instrucción de Feria del Fuero Múltiple, Paula Bruera está a cargo de la investigación. Las primeras informaciones indican que la víctima sería un hombre de 54 años que tenía pedido de paradero desde el 6 de enero.

