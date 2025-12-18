Encontraron muerto a un futbolista dentro de un club de Córdoba: lo que se sabe

Luego de haber recibido un llamado, los integrantes de la Policía encontraron muerto a un futbolista dentro de un club de Córdoba. La noticia enluta al fútbol provincial y la Justicia investiga las causas y condiciones alrededor del deceso.

Encontraron muerto a un futbolista dentro de un club de Córdoba

La intervención se realizó alrededor de las 15 del miércoles 17 de diciembre dentro de un departamento en las calles 25 de Mayo y San Luis, barrio Argentino de la localidad de General Cabrera. Dentro de las instalaciones del club Ateneo Vecinos, Enzo Mira falleció a sus 27 años.

Enzo Mira falleció a sus 27 años.

Policía Científica realizó los procedimientos correspondientes en la escena y traslado el cuerpo del jugador para realizar la autopsia, que será clave para determinar la causa fehaciente de muerte.

El mensaje del club de Córdoba para el futbolista

Por su parte, Ateneo Vecinos compartió un sentido mensaje en el cual destacó las virtudes del jugador que cumplía funciones en su Primera División: "Una persona muy querida por todos los que compartimos este camino con él".

“Siempre estuvo presente cuando alguien necesitaba una mano: para un compañero, para el club o para quien lo necesitó. Su compromiso, su solidaridad y su forma de estar lo hicieron alguien muy especial para todos nosotros”, agregó en parte del comunicado.