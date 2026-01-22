Encontraron un hombre ahogado en un río de Córdoba: investigan qué le pasó

Un hombre de 50 años perdió la vida este jueves al mediodía en un balneario del río Anisacate, en la provincia de Córdoba. El episodio ocurrió mientras la víctima disfrutaba de un día de descanso junto a su esposa y su hijo de 11 años. Según los reportes oficiales, sucedió en el sector de la calle Comechingones, punto que marca el límite geográfico entre las localidades de Anisacate y Villa La Bolsa.

Un hombre murió ahogado en un río de Córdoba

La víctima, residente de la ciudad de Córdoba, se encontraba inicialmente en la costa del río antes de decidir ingresar al cauce. Por causas que la Justicia intenta establecer, entró al agua acompañado por su hijo. En un momento determinado, desapareció de la superficie, lo que provocó el alerta inmediato de su esposa y el pedido de auxilio hacia los presentes en el sector.

Ante la emergencia, el personal a cargo del balneario logró rescatar al hombre de las profundidades del río. De inmediato, un guardavidas comenzó con las maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo. Sin embargo, el hombre permaneció inconsciente.

Minutos después, arribó una ambulancia de la Municipalidad de Anisacate, cuyos profesionales médicos constataron el deceso del turista. Asimismo, intervino el una psicóloga para asistir a los familiares de la víctima.