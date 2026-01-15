Vía Córdoba / Río Tercero

Enigma: encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba

La dueña de la propiedad llamó a la Policía tras el horroroso hallazgo en la medianoche.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

15 de enero de 2026,

Enigma: encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba
Encontró sin vida a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba. (Mapei/Ilustrativa).

Una mujer encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba. El enigmático suceso ocurrió durante la medianoche del miércoles 14 de enero y ya está en manos de la Justicia.

Encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba

La Policía de Río Tercero comunicó que recibió un llamado de la dueña de la propiedad ubicada en la calle F. Ameghino al 1800, barrio Monte Grande. “Alertaba sobre un hombre mayor sin signos vitales al costado de una pileta”, notificó en el parte matutino.

Hospital provincial de Río Tercero.
Hospital provincial de Río Tercero.

Efectivos policiales y Bomberos Voluntarios presentaron en el lugar y trasladaron al sujeto hasta el Hospital Provincial. Allí, los médicos constataron el fallecimiento. Se indagan las circunstancias bajo las cuales se produjo.

Temas Relacionados

MÁS DE Río Tercero
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS