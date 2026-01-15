Enigma: encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba

Una mujer encontró muerto a un hombre al lado de la pileta de su casa en Córdoba. El enigmático suceso ocurrió durante la medianoche del miércoles 14 de enero y ya está en manos de la Justicia.

La Policía de Río Tercero comunicó que recibió un llamado de la dueña de la propiedad ubicada en la calle F. Ameghino al 1800, barrio Monte Grande. “Alertaba sobre un hombre mayor sin signos vitales al costado de una pileta”, notificó en el parte matutino.

Efectivos policiales y Bomberos Voluntarios presentaron en el lugar y trasladaron al sujeto hasta el Hospital Provincial. Allí, los médicos constataron el fallecimiento. Se indagan las circunstancias bajo las cuales se produjo.