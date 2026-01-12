Tragedia en Córdoba: hallaron muerto a un hombre en la Laguna Azul

El predio de la Laguna Azul, ubicado en la localidad de La Calera, en Córdoba, fue escenario de un trágico suceso que culminó en las primeras horas de este lunes. Un hombre de 45 años perdió la vida tras ingresar al agua en una zona de recreación frecuente para los habitantes de la región.

Encontraron muerto a un hombre en la Laguna Azul

Según fuentes policiales, el hecho comenzó en la tarde del domingo. La víctima se encontraba en el lugar junto a su familia disfrutando de la jornada. Se metió en la laguna para nadar, pero en un momento determinado sus allegados dejaron de verlo en la superficie.

Encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el predio de la Laguna Azul. (Policía de Córdoba)

Ante la desesperación por la falta de respuesta y la imposibilidad de localizarlo por sus propios medios, la familia dio aviso a las autoridades. La búsqueda requirió la intervención directa de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y de personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar). Los especialistas desplegaron un equipo de buceo táctico para realizar un rastrillaje exhaustivo en el sector donde el hombre fue visto por última vez.

Las tareas de rescate se extendieron durante toda la noche y la madrugada del lunes, bajo condiciones de visibilidad reducida. Finalmente, el personal del Duar logró ubicar el cuerpo sumergido a unos 15 metros de la costa y a una profundidad de 4 metros.

La Justicia de Córdoba ya tomó intervención en el caso para determinar con precisión las causas del deceso. Se han iniciado las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y confirmar si la muerte se produjo por ahogamiento o si existió algún factor médico previo que desencadenara la tragedia.