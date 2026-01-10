Frustraron un robo en un country de Córdoba: un policía sufrió heridas

Los integrantes de la Policía de la provincia frustraron un robo en un country de Córdoba. Producto del enfrentamiento entre los dos ladrones, un policía sufrió heridas y fue trasladado a un centro médico.

Frustraron un robo en un country de Córdoba

El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 21.40 del viernes 9 de enero en un barrio cerrado ubicado sobre la avenida Ejército Argentino al 300 de La Calera. Los sujetos habían roto el tejido perimetral para poder ingresar.

Los elementos secuestrados en La Calera.

Ambos fueron observados a través de las cámaras de seguridad del lugar. Por lo tanto, la Policía montó un operativo que culminó con la detención y el secuestro de una mochila la cual contenía un pasamontaña, dos celulares, guantes y herramientas.

Las heridas del policía que frustró el robo en el barrio privado de La Calera.

A momento de la reducción, uno de los efectivos resultó con escoriaciones varias y fue asistido en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Los elementos incautados y los aprehendidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.