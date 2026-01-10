Frustraron un robo en un country de Córdoba: un policía sufrió heridas

Los integrantes de la Policía de la provincia frustraron un robo en un country de Córdoba. Producto del enfrentamiento entre los dos ladrones, un policía sufrió heridas y fue trasladado a un centro médico.
Frustraron un robo en un country de Córdoba
El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 21.40 del viernes 9 de enero en un barrio cerrado ubicado sobre la avenida Ejército Argentino al 300 de La Calera. Los sujetos habían roto el tejido perimetral para poder ingresar.
Ambos fueron observados a través de las cámaras de seguridad del lugar. Por lo tanto, la Policía montó un operativo que culminó con la detención y el secuestro de una mochila la cual contenía un pasamontaña, dos celulares, guantes y herramientas.
A momento de la reducción, uno de los efectivos resultó con escoriaciones varias y fue asistido en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Los elementos incautados y los aprehendidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.