Un verdadero descontrol se vivió este martes por la mañana en el jardín de infantes N°922 de la ciudad bonaerense de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, donde un grupo de padres de alumnos intentó linchar a dos maestros acusados de abuso sexual de menores.

Corridas, golpes, piñas, vidrios rotos y policías heridos es parte del saldo que dejó el caos ocurrido en la puerta del centro escolar ubicado en calle Catamarca al 1200, en el citado partido bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, agentes de la comisaría 5° fueron convocados a la puerta del jardín “a raíz de que un grupo de padres trataron de linchar a dos profesores por manosear a los alumnos de ese establecimiento”.

Linchamiento en El Jagüel: así fue la salida de los maestros acusados de abuso del jardín de infantes

Desgarrador testimonio de una nena abusada en El Jagüel: “Me metía la mano y me tocaba”

Micaela, la madre de una de las nenas que fue víctima de abuso por parte de uno de los profesores que fueron linchados en El Jagüel, relató el momento en el que su hija le contó cómo uno de los maestros abusó de ella.

“Mi nena me agarra la mano y me dice llorando ‘mamá el profesor me agarraba de la cabeza y me pegaba’. Cuando estamos en la comisaría la nena me dice que el profesor le metía la mano y le tocaba toda la parte de arriba. Cinco años tiene mi nena”, explicó la mujer en diálogo con Telenueve (El Nueve).

Paro docente en Esteban Echeverría por el ataque a maestros acusados de abuso de menores

A raíz del linchamiento que sufrió una maestra del jardín de infantes N°922 de El Jagüel acusada de abuso de menores, el Frente de Unidad Docente del partido de Esteban Echeverría dispuso un paro de actividades para este miércoles.

Según informa el Canal 4 de Ezeiza, la medida fue tomada en repudio a la terrible golpiza que sufrió una docente por parte de padres de estudiantes.

Noticia en desarrolllo