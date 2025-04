Dalma Maradona declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Ya no lo reconocía”.

Dalma Maradona declaró este martes en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. La actriz se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, acompañada de su madre, Claudia Villafañe. En ese marco, apuntó contra los imputados y dio detalles de lo que venían observando acerca del estado del 10.

Dalma Maradona en la corte de San Isidro. (AP Foto/Emmanuel Fernnádez)

Además de Villafañe -que fue por primera vez al recinto- Dalma estuvo acompañada por su hermana Gianinna, quien ya había declarado al inicio del proceso.

El testimonio de la hija mayor del recordado futbolista se basó en sus últimas semanas de vida y sobre las advertencias expresadas en relación al desmejorado estado de salud de Maradona.

“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, comentó, apuntando directamente al equipo médico juzgado.

Asimismo, remarcó que ante los reclamos la respuesta esquiva de los profesionales señalaba que se trataba de algo “momentáneo”. “Que tenía semanas buenas y malas, pero que estaba bien, que estaba medicado”, dijo Dalma.

Pero el día que todo cambió fue aquel de la celebración de los 60 años de Diego, en el estadio del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde se hizo notorio el deterioro. “Era lo que nosotras veníamos diciendo. Mi papá no estaba bien, estaba lento, perdido. A partir de ese día sí empezaron a decir que había que hacerle estudios, pero nosotras lo decíamos de antes”, dijo la actriz.

Todo lo que faltó, según Dalma

Para Dalma, Luque, Cosachov y Díaz son los responsables de haber convencido a la familia de que lo mejor era la internación domiciliaria luego de que lo operaran de la cabeza. Sin embargo, esa opción venía atado a una serie de promesos que nunca se cumplieron. “Nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió. No hubo ambulancia ni enfermeros”, subrayó.

Y agregó: “Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas. También acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que la daba la prepaga. Eso nunca pasó”.

La última vez que vio a Maradona

Dalma se refirió a su papá como “muy presente”. “Más allá de que tenía este problema de las adicciones que acompañamos de la manera que pudimos las tres y que me da mucho orgullo que él dijera que se había podido recuperar gracias a nosotras”, señaló.

La actriz comentó que las últimas veces que habló con él fue por videollamada - época de pandemia-, ya que el psicólogo Carlos Díaz había pedido a toda la familia que no lo visitaran “para no agobiarlo”.

“El último tiempo ya no reconocí a mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”, reconoció Dalma, quien nunca pudo ir a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, a verlo. La última vez que lo tuvo enfrente con vida fue luego de la operación en la Clínica Olivos.

El 25 de noviembre de 2020, según Dalma

Dalma declaró que cuando le avisaron que su padre estaba mal y lo estaban reaniando, llegó a la casa de Tigre y lo vio “muy hinchado”. “Lo vi muy hinchado. Estaba tapado con una sábana, pero igual se podía ver que estaba muy hinchado. Yo me tiro encima cuando entro porque pensaba que se iba a despertar de alguna manera o algo, pero estaba muy hinchado. Tenía las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo, todo”, aseguró.

“Nos pasa que nos seguimos enterando cosas al día de hoy. Pasados cuatro años, seguimos escuchando de la manera que se referían a mi papá tanto Luque, Cosachov y Díaz. Cómo hablaban de él, cómo se reían de él, cómo hacían el tratamiento y cómo terminó. Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió y yo no sabía. Esto se podría haber evitado”, dijo.

“Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y que nadie le ofreció ayuda, fue muy doloroso. Tengo la tranquilidad de saber que hice todo lo que tenía a mi alcance. Nunca pensé que este fuera a ser el desenlace”, concluyó.