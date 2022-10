Tren turístico a vapor desde Rosario a Pérez: un sueño que puede ser realidad

Un proyecto de Decreto presentado por el Concejal Miguel Tessandori y la Concejala Valeria Schvartz abre una nueva esperanza para nuestra ciudad: “la puesta en marcha de un Tren Turístico a vapor que pueda unir Rosario con Pérez”.

Este proyecto salió a la luz el pasado mes y considera que el Ferroviario Club Central Argentino (FCCA) posee en la actualidad una importante cantidad de locomotoras a vapor y vagones que pueden ser puestos en uso de una manera efectiva en un tiempo razonable.

Gran desafío de la ciudad de Pérez: “recuperar los talleres ferroviarios”.

No se detiene la lucha de los ex empleados por conseguir que este espacio vuelva a funcionar, ya que su reapertura sería una fuente de trabajo importante y genuina. Son ellos los que están capacitados para enseñarle a la gente joven el oficio ferroviario. Los ex empleados sostienen que hay grupos inversores interesados en volver a poner en funcionamiento el lugar, pero que no hay ningún político que haya tomado la decisión de sentarse a hablar con los grupos inversores.

Coche pagador, donde en las distintas ventanillas cobraban los obreros ferroviarios de las distintas secciones (Miguelo Valentini)

Sin embargo el proyecto de Tessandori y Schvartzel menciona que el rescate del ferrocarril con locomotoras a vapor como atractivos turísticos en Argentina y en el mundo posibilitan un uso alternativo de las vías férreas incorporando el propio ferrocarril como atractivo en sí mismo.

La Locomotora a Vapor “La Emperatriz” fue rescatada años anteriores por parte del Ferroviario Club Central Argentino (FCCA), que realizó el recorrido desde los talleres de la ciudad de Pérez hasta la estación Rosario Norte de la ciudad de Rosario.

Se lee en el expediente anteriormente citado que “las asociaciones vinculadas a la historia del ferrocarril, los empleados y sindicatos ferroviarios y las empresas pueden aportar un vasto e importante conocimiento técnico y documental que haga posible el funcionamiento de un tren impulsado por una Locomotora a Vapor”.

“La Emperatriz”, es la locomotora a vapor de la serie PS10 tipo Pacific que fue construida en Gran Bretaña para el Ferrocarril Central Argentino. Es la única que se conserva de esta serie con el Nº 191 y se custodia en el Ferroviario Club Central Argentino, de la localidad de Pérez, cuyas instalaciones están en Rosario.

Un poco de historia

Francisco Savio fue el famoso conductor maquinista de esta locomotora. Batió el récord sudamericano de velocidad el 13 de febrero de 1926 en el trayecto Buenos Aires-Rosario, haciéndolo en tan solo tres horas y 21 minutos, con un promedio de 90,4 km/h, algo inimaginable para esa época.

Los presidentes argentinos transportados por ésta locomotora fueron: Victorino de la Plaza, Marcelo T. de Alvear, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, pero también, a otras celebridades internacionales que visitaban nuestro país, cabe mencionar al duque de Windsor y al duque Humberto Di Savoia.

Ex empleados de los talleres ferroviarios de Pérez continúan con la lucha por la reapertura.

En la década del 60, cuando falleció Savio, fue cuando el mito de la 191 se reforzó: la locomotora tuvo un accidente en la localidad santafesina de Maizales y fue recuperada por una verdadera proeza mecánica en los Talleres de Pérez.

El pedido de los ediles Tessandori y Schvartz fue aprobado por la Comisión de Deportes y Turismo el 4 de Octubre de este año y puntualiza que los fines de semana y días feriados, el tren realizará un recorrido desde una parada a construirse en Bv. Oroño y el Río, hasta los galpones de la ciudad de Pérez con paradas temáticas intermedias.

Obviamente se deberá esperar un convenio entre la Ciudad de Pérez y el Ferroviario Club Central Argentino (FCCA) para la puesta en funcionamiento de dicha formación ferroviaria que recorra las vías existentes del trayecto con paradas temáticas en el recorrido. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará la forma de explotación de la atracción turística, con la salvedad de que deberá ser gratuito para menores de 10 años, jubilados y discapacitados.

Posibles Paradas turísticas