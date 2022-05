Desde la municipalidad de Pérez informaron que se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, este sábado 14 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo del Barrio Cabin 9. Se deberá acudir con el DNI.

La vacuna está contraindicada para mujeres embarazadas o que estén amamantando y personas inmunodeprimidas o con una enfermedad aguda. Está recomendada para personas entre 15 y 65 años. Se debe contar como mínimo con el intervalo de un mes de cualquier otra vacuna.

La enfermedad, también conocida como el “mal de los rastrojos”, es causada por el virus Junín y por roedores, los cuales eliminan continuamente el virus a través de su saliva y orina, contaminando el medio ambiente en el que viven.

Síntomas

Los síntomas que presenta la Fiebre Hemorrágica se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico ya que existe un tratamiento que, si se administra a tiempo, aumenta las posibilidades de curar la enfermedad.

Vacunación

La vacunación es la principal forma de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina, es altamente eficaz y se encuentra en el calendario oficial, y disponible en los efectores públicos del Ministerio de Salud de la Provincia.

Deben vacunarse hombres y mujeres mayores de 15 años que no hayan sido vacunados anteriormente y que residan o desarrollen actividades en las zonas del área endémica. En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas o amamantando, ni presentar cuadros agudos o crónicos descompensados, estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión congénitos o adquiridos y no deben haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas, cualquiera sea, en el mes previo, ni recibirlas en el mes posterior a recibir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

Otras formas de Prevención

• Mantener una higiene cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropas, cada vez que se hayan frecuentado zonas con roedores.

• No introducir tallos, hojas o granos en la boca.

• No acostarse sobre bolsas o en el suelo.

• Comer y dormir en habitaciones limpias.

• Usar calzado cerrado.

• Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que las lauchas se acerquen a ella; disponer de lugares libres de maleza para los juegos de niños.

• No destruir la fauna depredadores de roedores, tales como lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos.

Desde la comuna recomendaron llamar al Centro de Salud y pedir turno (341-2137253), para la vacunación. “Así, durante estos 15 días próximos de campaña, logramos un porcentaje alto de la población protegido”, explicaron.