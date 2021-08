Cara a las próximas elecciones de este año, comenzó la campaña política y el desfile de los distintos candidatos que pondrán toda la energía primero en las PASO del 12 de septiembre y finalmente, el 14 de noviembre, para elegir los nombres que ocuparán tres bancas en el Concejo Municipal a partir del 10 de diciembre.

En esta oportunidad, el Concejal Federico Jolly habló en el programa radial rosarino “Todo Pasa”, sobre las problemáticas de la ciudad de Pérez. “Cuando uno se mete en política siempre intenta hacer el bien, y la función del Concejal no solamente es presentar proyectos lindos sino de alguna manera fiscalizar la gestión de gobierno”, aseguró.

Se avecina una dura competencia en la ciudad de Pérez, ya que son 14 las listas que se presentaron. La novedad electoral es el Frente Amplio por Pérez, que deberá ir a internas en las próximas PASO. Pero otra novedad la trae el Partido vecinal “Confiar”, liderado por Federico Jolly, que trae aires de juventud para Pérez.

(Facebook Federico Jolly) .

“Estamos convencidos que hay un recambio generacional de la dirigencia política en Pérez, tiene que ser de esa manera”, afirmó el edil. Además señaló que quienes integran “Confiar”, están convencidos de que llega un momento en donde se realiza un quiebre en los mandatos de los funcionarios públicos, es decir de los políticos que se eternizan en el poder, y eso no solo se da a nivel institucional sino también en la propia sociedad.

“Esto es de alguna manera lo que nosotros volcamos, que acá hay una alternativa de gobierno, y realmente estamos convencidos que acá hay futuro”, afirmó .

Pérez tiene, aproximadamente 40.000 habitantes, aunque en el último censo figura que son 28.000. Sin embargo, un total aproximado de 24.000 electores figuran en el padrón, y serán las personas que podrán votar el próximo 12 de septiembre.

¿Cómo se ve la ciudad de Pérez?

“Se ven cosas buenas, en el sentido que a nivel provincial han enviado fondos para hacer obras, muchas están a mitad de camino, lo que nos pone contentos porque hace al crecimiento de la ciudad, pero faltan muchas cuestiones en Pérez, todo lo que sean servicios básicos por ejemplo, la gente está enojada y tiene razón: falta agua potable, la salud que no funciona como corresponde, es un gran déficit que al día de hoy no se pudo subsanar”, enfatizó.

“Cabín 9 y el resto de Pérez parecen dos ciudades distintas, pero en realidad es una sola”

Jolly se refirió a los dos dispensarios de la ciudad. “Muchas veces ir de Cabín 9 al centro de Pérez queda lejos y no tenemos una conexión las 24 horas para que cualquier tipo de asistencia médica o de salud pueda prestar la emergencia en el momento, cuando uno lo necesita”.

En cuanto al Hospital Municipal que todavía no se inauguró, el Concejal afirmó que fue una iniciativa que se pensó desde su espacio político, hubo un proyecto a nivel ejecutivo para acompañar la idea, “uno tenía esperanza que en plena pandemia se ejecute pero lamentablemente no fue así, sin embargo no perdamos la esperanza y acompañamos todo tipo de gestión que en cuestiones de salud viene siendo bastante postergada. La gente en pandemia necesitaba salud por encima de todas las cosas”.

La educación

“Estamos con problemas estructurales a nivel institucional, desde chicos o niños que de alguna manera tienen que ingresar al Jardín de Infantes o a la primaria, pero no tienen cupo o quedan en lista de espera”. También se refirió al déficit de bancos en este nivel y afirmó que es un gran tema a trabajar.