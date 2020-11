El hospital San Martín de Paraná aportará a la ciencia médica mundial con un reporte elaborado por el director de la institución, Carlos Bantar, que se encuentra en etapa de evaluación previo a ser publicado en una revista científica internacional. En la investigación, se da cuenta de un paciente con Covid-19 que fue atendido en el hospital de Paraná y 38 días después de haberse curado volvió a presentar síntomas e incluso contagió a otra persona.

Se trata de un caso de “recurrencia contagiante”; hasta ahora países como Bélgica, India, y Estados Unidos habían reportado casos pero solo de recurrencia del virus. Bantar señaló que esta situación que se dio en Paraná “no está descripta hasta la fecha”, y agregó que “esa recurrencia es contagiante, lo que pone en un nivel de alarma muy importante”.

En declaraciones a El Diario, el microbiólogo químico que además preside el Comité de expertos asesores de Entre Ríos, explicó que esta situación “la hemos empezado a ver a partir de ese caso (tratado en el reporte) que ha ocurrido hace un mes y medio aproximadamente. La paciente se presenta de nuevo a fines de septiembre, con los nuevos síntomas, y después hemos empezado a ver más casos. El jueves pasado vimos otro, hace una semana otro. Yo vi hace unos diez días un paciente en la guardia del hospital que había estado en La Baxada y unos 45 días después concurrió con síntomas, lo evaluamos, lo hisopamos y volvió a dar positivo. Diría que en los últimos dos meses habremos visto cuatro o cinco casos”.

¿Qué significa recurrencia?

“La recurrencia es una palabra que uno utiliza donde inicialmente no sabe si el paciente reactiva la enfermedad, es decir no se contagia de otro –ese es el caso que envié para publicar–, y los casos en los que la persona por algún motivo tiene una exposición a otro paciente infectado y se vuelve a infectar por no haber desarrollado la inmunidad” detalló el profesional. “En los casos reportados en la literatura extranjera han podido secuenciar el material genético del virus del primero y del segundo episodio y mostraron que el del segundo tenía algunas diferencias en su genoma con respecto del primero, sugiriendo que por ese motivo podría no tener protección. Pero existe otra posibilidad y es que los pacientes desarrollen una inmunidad, una defensa, muy corta en el tiempo y que en determinado momento, esos pacientes que se calcula pueden ser la mitad o más de los casos, ya no tengan esas defensas para reconocer al virus aunque el virus no presente ninguna diferencia apreciable con el primero. Es decir que el paciente queda en un estado basal como si no se hubiera infectado nunca”, indicó.

Consultado acerca de las certezas respecto a cómo se contrae por segunda vez la enfermedad y si en esta reinfección, el paciente contagia, Bantar explicó que “la detección del virus nos dio en los pacientes que hemos visto, una carga viral potencialmente contagiante, que está descripta como contagiante. Y en la paciente que está referida en la publicación, de hecho, otra persona que estuvo con ella se contagió, a los tres días apareció con coronavirus”.