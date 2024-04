Sigue el paro del transporte en Paraná y se habla de un ciclo cumplido de las empresas

El paro de transporte de pasajeros va por su octavo día y los protagonistas del conflicto no se ponen de acuerdo. Los choferes comenzaron una acampe en el predio de la empresa y desde el municipio de Paraná confirmaron multas a las empresas.

Katherina Stickel, expresó que “los canales de comunicación entre el municipio y el sindicato se encuentra habilitados” y remarcó que están al día en cuanto a las obligaciones que tiene la comuna “en lo que respecta a la compensación de las diferencias del costo y el valor real del pasaje, que se transfiere a través del BEGU. Estamos al día y adelantamos cuatro cuotas. Está cubierto hasta junio, dijo la funcionaria.

“En cuanto a las demás variables del sistema de subsidios, la provincia continúa enviando lo que transfería al año 2023 con una disminución.

La funcionaria afirmó que “en este momento, desde el primer día de paro, intimamos a la empresa a través de las distintas actuaciones administrativas. También se está trabajando en identificar la responsabilidad civil y penal por la no prestación del servicio”.

Por otro lado el concejal Enrique Ríos afirma que “Hay un sector que no asume su rol, como es BUSES Paraná, intentan que sea la municipalidad la responsable de pagar los sueldos, y desde el municipio no se van a tocar los recursos de todos los ciudadanos, entiendo el reclamo de los trabajadores y piden una respuesta al municipio que no es quien se las debe dar. Esto tiene origen a partir de la decisión de Milei de no aportar los subsidios nacionales, esto impacta a nivel país”

Ríos agregó que “Paraná tiene la concesión pero para la jurisdicción de Paraná, el resto del área metropolitana es provincial. “Creo que el ciclo para ERSA está agotado, debemos trabajar hacia otra alternativa, buscar las herramientas jurídicas y una nueva empresa prestataria, quizás en este tiempo podemos trabajar en los permisos precarios, que significa que se pueden adjudicar nuevas líneas hasta la licitación del año próximo, eso podría ser una alternativa.”

También Ríos dijo que “los trabajadores han sido empujados por los empresarios para que el estado se haga cargo de algo que es particular”.