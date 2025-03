Muerte bajo custodia: investigan a policías por el fallecimiento de Guillermo Ramírez en Diamante

Guillermo Ramírez, un hombre de 38 años oriundo de Santa Fe y radicado en Libertador San Martín, falleció mientras era trasladado por cuatro policías de la comisaría local. Su familia denuncia que sufrió una brutal golpiza y que, incluso después de haber muerto, seguía esposado. La justicia de Diamante y fuerzas federales investigan las circunstancias del hecho.

El testimonio de la hermana: “Lo mataron y siguió esposado”

En medio del dolor y la incertidumbre, su hermana Betiana Ramírez clama por justicia: “Queremos que esto no quede en la nada”, expresó. Según relató, Guillermo se encontraba en la plaza con dos personas cuando fue abordado por la policía. “Dijeron que hacía exhibicionismo, pero solo estaba sin remera por el calor. Ahí empezaron los golpes”, aseguró.

“Mi hermano era petiso y flaquito, no podía ofrecer resistencia a varios policías. No tenía armas, no representaba un peligro para nadie. Aun así, lo golpearon. En Entre Ríos existe un protocolo de actuación policial para estos casos, pero nunca intentaron llevarlo al hospital que estaba a pocas cuadras. Lo tiraron en la camioneta y lo llevaron a la comisaría antes de trasladarlo a Diamante. Ya estaba muerto y seguía esposado”, denunció Betiana entre lágrimas.

La investigación y el pedido de justicia

La fiscal Romina Blasich tomó el caso y dispuso la intervención de Prefectura y Gendarmería para garantizar una investigación imparcial. Entre las primeras medidas, se secuestraron un móvil policial, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a pericias. También se aseguraron registros fílmicos que podrían ser clave en la causa.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria, los cuatro policías involucrados fueron puestos en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para evitar entorpecer la producción de pruebas.

“No sabemos si todos participaron en la golpiza o si algunos fueron cómplices, pero estaban ahí”, dijo Betiana.

“Era un padre presente, trabajador y alegre”

La familia de Guillermo recuerda su calidez y compromiso con los suyos. “Siempre te sacaba una sonrisa. Llevaba a sus hijos a la escuela, acompañaba a su esposa al trabajo, trabajaba, cortaba pasto, venía a visitarnos. Era un hombre de familia”, expresó su hermana.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta. “Nadie merece morir así”, sostuvo Betiana, mientras la familia sigue esperando respuestas y la fecha del velatorio en Santa Fe sigue siendo incierta.

El clamor de una familia destrozada

La causa sigue su curso, con una familia que solo pide justicia. “Esperamos que la muerte de Guillermo no quede impune”, expresaron sus seres querido