Historias de consultorio veterinario: la tenencia responsable

Ares es uno de los tantos perros/pacientes que tuvo un tumor en la boca y luego del tratamiento logró el alta definitiva. Y Ricardo González asegura que le escuchó decir al animal: ““hoy vine al último control de los tumores que me sacaron en la boca y el doctor Ricardo me dijo que estoy bárbaro para edad que tengo y me dió el alta”. También dice Ares, el perro al que estamos escuchando imaginariamente que “Su papá Nicolás es muy responsable, cuidad y atiende todas mis necesidades”. finalmente afirma “estar contento porque tiene que volver a control luego de festejar Navidad y Año Nuevo”.

Ares podrá disfrutar los paseos y la rica comida que le da su papá humano. Esta pequeña historia ficticia nos permite dejar algunas consideraciones antes de adoptar o comprar un animal de compañía.

La tenencia responsable de una mascota Foto: prensa

Lo primero que se debe hacer es hablarlo con la familia y que al menos la mayoría esté de acuerdo. También ser conciente que el animal tiene necesidades básicas a cubrir para tener un animal sano y equilibrado.

Otro tema a tener en cuenta es que la decisión de incorporar a un animal debe encontrar a todos los integrantes de la familia involucrados ya que el animal estará para toda la vida y nosotros como humanos debemo hacer muchas cosas con respecto a su alimentación, educación básica y dedicar un tiempo diario para jugar, pasear y bañar a ese ser que nos brinda una grata compañía.

Es importante que el animal cuente con su propio espacio y no olvidar que su alimentación veterinaria y otros gasts menores pueden aparecer a lo largo de la vida del perro o gato.

Si ante todo lo expuesto usted está en condiciones de afrontarlo está en condiciones de compartir su vida con un animal y se podrán convertir en dueños responsbles y felices afirma el médico veterinario Ricardo González. Si no es así tendrán algo similar a un hermoso animal de peluche.