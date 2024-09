Galería GAP 18: presentan “Paisajes interiores” de Gabriela Virginia del Valle

El próximo 13 de septiembre a las 20, en la Galería de Arte Contemporáneo GAP18, ubicada en Alameda 355, se llevará a cabo la inauguración de la muestra “Paisajes Interiores” de la artista plástica Gabriela Virginia Del Valle.

“Decidí romper con lo estructurado, equivocarme y experimentar, y gran sorpresa: no he descartado ni una sola pintura, me gustaron todas”.

"Paisajes Interiores", la muestra que inaugura este viernes en GAP18.

Con una formación profesional en arquitectura, Gabriela ha decidido romper con los moldes tradicionales para embarcarse en un viaje de exploración creativa. A través de la experimentación y el uso de diversos materiales, sus obras nos invitan a descubrir lo abstracto y lo emocional en cada trazo y textura. Bajo la guía de una profesora fantástica - según relata ella -, su obra se ha desarrollado en una amplia variedad de soportes: telas, bastidores, cartón, papel de acuarela y MDF, en los que el acrílico y el óleo cobran vida.

La serie “Paisajes interiores” es una interpretación del viaje emocional que experimenta durante el proceso de creación. Sus cuadros de diferentes tamaños, permiten al espectador adentrarse en paisajes abstractos donde lo visual es un reflejo de lo interior, una invitación a explorar el arte de una manera personal y profunda.

La cita es en GAP18, Alameda de la Federación 355, el 13 de septiembre a las 20.