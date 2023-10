Concordia: un comedor comunitario cerró dos días por falta de fondos y dejó a 400 personas sin comer

Al comedor Gruta de Lourdes asisten unas 400 personas diariamente a comer y este lunes y martes tuvieron que suspender sus actividades debido a que no contaban con los insumos correspondientes para cocinar las porciones que entregan.

Se supo que este miércoles pudieron volver a dar de comer a la gente gracias a las donaciones recibidas por los vecinos de Concordia y del Municipio. Al respecto el Padre Daniel Petelín, encargado de la comunidad de Gruta dijo en declaraciones a LT15: “lamentablemente no son buenas noticias, el comedor lo tuvimos cerrado lunes y martes porque no recibimos el desembolso correspondiente para comprar los insumos. Son 400 porciones que se sirven diariamente y no lo pudimos hacer así que hemos estado buscando por otros medios”, dijo Petelín.

También agregó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social no recibimos el desembolso correspondiente, vamos a abrir el comedor pero por otro lado. Siendo una de las ciudades más pobres del país y que no tengamos el dinero para darles de comer, es realmente muy doloroso. Además son 100 porciones en la capilla San Andrés que no hemos entregado lunes y martes”, agregó.

El comedor Gruta de Lourdes funciona entregando 400 porciones de comida a vecinos de Concordia y se mantiene gracias al trabajo voluntario de cocineros de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

La mayoría de los asistentes vienen diariamente y muchos son mayores de edad. Además los sábados preparan unas 1000 porciones mas junto con el domingo que hay merendero y se entregan otras 400 viandas mas. “Es un servicio grande, no desearíamos tener que estar preparando comida porque lo ideal es que cada uno de los que vienen pueda tener en su hogar, pero vemos la realidad desbordante de estos tiempos”, afirma Petelín.

Ciudades mas pobres

“Estando en una de las ciudades mas pobres del país, tener que cerrar un comedor comunitario porque no recibimos el dinero, realmente nos duele muchísimo. pero únicamente la carne cuesta mucho dinero y se tratan de 400 personas”, aclara Petelín.

Tambié aprovecho a aclarar que la comunidad puede colaborar “con pollo, con aceite, cosas que necesitamos para el guiso, como cebolla, arroz, fideos, salsa de tomate. Bienvenidos sean con lo que cada uno pueda, porque sabemos que son momentos difíciles”, remarcó el cura.